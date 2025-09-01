Las intensas lluvias registradas en los últimos días en San Juan, dejaron a varias comunidades con serias dificultades: viviendas anegadas, ropa y muebles dañados, calles cubiertas de barro y familias que perdieron espacios seguros donde resguardarse. Frente a esta situación, Cáritas San Juan inició una campaña solidaria para acompañar a los damnificados y reunir donaciones.

José Cardozo, vicepresidente de la institución, explicó en Buen Día Día (de lunes a viernes a partir de las 07:00) que el objetivo es “colaborar con las comunidades que han sufrido las inundaciones y el frío. El sacerdote recordó que este tipo de fenómenos genera: casas mojadas, falta de ropa seca y la necesidad de contar con un espacio digno para moverse.

Las donaciones que se reciben incluyen frazadas, sábanas, alimentos no perecederos (preferentemente enlatados), artículos de limpieza y calzado de todo tipo. “Lo que llega no se acumula: tratamos de repartirlo de inmediato para que la ayuda alcance a quienes más lo necesitan”, subrayó Cardozo.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo de dos formas: acercándose a la sede central de Cáritas San Juan, ubicada en calle Güemes 936 Sur, entre Belgrano y Mariano Moreno, de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 horas; o bien entregando su aporte en la Cáritas parroquial más cercana a su domicilio.

Además, la organización solicita la colaboración de voluntarios con vehículos para el traslado de lo recolectado, así como aportes económicos para cubrir gastos de combustible. Para más información o para comunicarse directamente con la institución, está disponible el número de teléfono 2644559330, además del contacto habitual de cada parroquia.

“Queremos que la ayuda llegue lo antes posible a las familias que hoy más lo necesitan”, concluyó Cardozo, destacando la importancia de la solidaridad en estos momentos críticos.