Con brigada especial de señalización, Obras Sanitarias logró “incidencia cero” en lo que va del año

Obras Sanitarias incorporó este año una brigada especial de señalización vial que funciona las 24 horas y que, según los registros internos, logró reducir a cero los incidentes vinculados a la falta de advertencias en la vía pública. Así lo confirmó en Canal 13, Gabriel Varas, jefe de Seguridad y Salud Ocupacional de la repartición.

“La brigada comenzó a funcionar en marzo de 2024, tras la aprobación de un proyecto que presentamos en febrero", comenzó "Desde entonces, hemos incorporado 86 carteles viales que cumplen con la normativa vigente, conos de seguridad, tachos de seguridad blanda y sistemas de iluminación artificial para trabajos nocturnos”, explicó Varas.

El funcionario remarcó que la iniciativa no solo busca proteger a los trabajadores, sino también a la comunidad. “Se hizo una comparativa de los últimos tres años y en el semestre enero-julio de 2025 logramos incidencia cero. Eso significa que la brigada aportó mucho hacia el vecino, porque el objetivo principal es la advertencia permanente”, sostuvo.

Consultado sobre los incidentes que se lograron evitar, Varas detalló: “Antes había problemas frecuentes por falta de señalización de obras o hundimientos. Hoy, el equipo de señalización es el primero que llega y el último que se va. Si hay un hundimiento, aunque no sea causado por Obras Sanitarias, nuestro equipo acude, coloca conos, cartelería y tachos para evitar que alguien se lastime o que los vehículos sufran accidentes”.

La labor de esta brigada cobra especial importancia en tareas críticas. “Las obras sanitarias realizan excavaciones y trabajos en espacios confinados, que son de los más riesgosos. Si no se corta la calle o no se señaliza correctamente, puede haber desmoronamientos que pongan en riesgo a los trabajadores", dijo. Y explicó: "Por eso insistimos en que la señalización y el cierre de tránsito no son un capricho, son una medida de seguridad esencial”.

El servicio, enfatizó, funciona realmente a tiempo completo. “Cuando hablamos de ‘full time’ nos referimos a que hay equipos en rotación de mañana, tarde y noche. Cualquier horario en que se nos informe una incidencia, el equipo de señalización está presente en el lugar”, aseguró.

Varas también destacó el respaldo técnico que tiene el operativo: “Este equipo está controlado y verificado por seis licenciados en Higiene y Seguridad Laboral, que aportan su conocimiento para garantizar que las medidas se cumplan según normativa”.

Finalmente, el jefe de Seguridad subrayó que la brigada no se limita a trabajos propios de Obras Sanitarias. “Hemos asistido en hundimientos que no fueron provocados por nuestras tareas, colocando la señalización necesaria para resguardar a los vecinos. Lo importante es prevenir y cuidar tanto a la comunidad como a nuestros trabajadores”, concluyó.