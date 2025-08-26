El director de Hidráulica de San Juan, Raúl Ruiz, adelantó en Canal 13 cómo se organiza la próxima Semana del Agua, que incluirá capacitaciones, charlas e inauguraciones de obras clave, en un contexto marcado por la persistente crisis hídrica que atraviesa la provincia.

"Se está preparando un ciclo de capacitaciones, de charlas y también con algunas inauguraciones, como la del repartidor San Emiliano. La semana culminará con la tradicional bendición de las aguas en el dique nivelador Ignacio de la Roza", explicó Ruiz.

El funcionario recordó que los informes recientes ratifican la gravedad de la situación hídrica provincial. “En el mes que viene realizaremos la visita a la cordillera y tomaremos muestras para elaborar el pronóstico hídrico 2025-2026”, dijo. "Los datos que manejamos no son alentadores. Por eso nos demanda trabajar fuertemente en la eficiencia, tanto en el aprovechamiento del recurso como en la entrega hacia todos los usuarios", señaló.

Respecto a la limpieza de canales, Ruiz informó que los trabajos avanzan en toda la provincia. "No hay ningún departamento en el que la monda esté completa, pero algunos como Rivadavia, Angaco o Caucete ya superan el 90% de avance. Estimamos que en el próximo corte, que podría definirse esta semana, se completarán las etapas finales", detalló.

Ruiz también confirmó que se aplicaron sanciones a productores por incumplimientos en el uso del agua: "Se notificó a los usuarios hace un tiempo y ya se implementaron suspensiones. Alrededor de 15 cuentas quedaron sin servicio tras verificarse las irregularidades", afirmó.

El reciente viento Zonda que afectó a la provincia también demandó un fuerte operativo del área de Hidráulica. “El jueves, cuando llegó el viento, desplegamos personal y equipamiento en distintos puntos de San Juan”, comentó. Tras ello sumó “Hubo árboles y ramas que obstruyeron sifones pasantes, lo que nos llevó a cortar el servicio para evitar problemas mayores. Finalmente, el domingo por la mañana logramos restituir todo el servicio hídrico”.

De cara a la Semana del Agua, Ruiz hizo hincapié en la importancia de la concientización social. "Nos toca ser lo más eficientes posibles en la entrega del agua al productor, pero también generar conciencia en la sociedad. Hablamos de un recurso vital y escaso, por lo que todos debemos cuidarlo", concluyó.