Con desfile y procesión, Rawson celebró la fiesta de la Virgen de Fátima

Cientos de peregrinos y fieles se congregaron en Rawson para celebrar el día de la Virgen de Fátima con una emotiva jornada que incluyó un gran desfile cívico y la tradicional procesión. La celebración, que tuvo como epicentro el santuario, contó con la presencia y el acompañamiento del intendente Carlos Munisaga y el padre Jonatan Felix.

El padre Felix, párroco del santuario, expresó su alegría por la masiva participación. "¡Qué alegría que podamos llegar a tantos sanjuaninos en un día tan especial de nuestra Madre de Fátima! Un día que para nosotros es esencial en la vida, en el corazón, en la fe", manifestó a los micrófonos de Canal 13.

El sacerdote destacó el compromiso de las instituciones y la comunidad. Subrayó la "disponibilidad de cada institución" para participar activamente en el desfile, expresando que "Con lo que hacen, con lo que viven, con lo que les apasiona han venido a participar de esta fiesta".

El éxito de la celebración, según el Padre Felix, fue fruto del trabajo colectivo: "Esto es fruto de una comunidad que ha preparado, que ha estado detrás, que ha pensado en cada detalle, que está sirviendo, que está recibiendo, que está acompañando. Sin duda el Santuario ha sido casa".

El evento atrajo a personas de diversos puntos de la provincia, incluyendo a un feligrés que viajó desde Valle Fértil. "¡Qué hermoso que alguien venga de tan lejos para venir a la madre, a la Virgen que tanto invoca y pide!", comentó el párroco.

El mensaje central de la Virgen de Fátima, tal como lo interpretó el Padre Felix, se centra en la solidaridad: "El mensaje que la Virgen quiere dejarnos es que no solo pensemos en estar bien nosotros mismos, sino que pensemos en aquellos hermanos que están sufriendo la pobreza". Enfatizó que la devoción debe llevar a la acción: "La Virgen desde la Gruta nos envía a la misión, porque muchos de esas personas no están acá, pero nosotros sabemos que existen y están".

Por su parte, el intendente Carlos Munisaga destacó la importancia del lugar para la fe local. "Este es un lugar muy simbólico para la fe católica, para la fe cristiana y por eso acompañamos al cura párroco padre Félix y a toda la comunidad", afirmó.

El jefe comunal también compartió el sentido personal de su participación: "Venimos a pedirle a nuestra madre para que nos acompañe y a toda la comunidad, y a uno como gobernante que le dé esa sabiduría de poder conducir el gobierno que uno tiene", concluyó Munisaga.