Con el cierre de Garrafa Hogar, confirmaron que “benefició a más de 10.000 sanjuaninos”

La directora de Defensa del Consumidor de San Juan, Fabiana Carrizo, destacó en Canal 13 el alcance y la continuidad del programa Garrafa Hogar, que este año llegó a los 19 departamentos de la provincia y benefició a más de 10.000 familias, especialmente en zonas sin conexión a la red de gas natural.

“Estamos muy felices porque el programa ha beneficiado a más de 10.000 sanjuaninos", dijo. "Es una política impulsada por el Gobierno provincial como prioridad de nuestro gobernador, para garantizar que las familias sin acceso al gas puedan contar con garrafas en condiciones y a un precio accesible”, expresó Carrizo.

La funcionaria explicó que el programa, que históricamente se implementa en los meses de mayor demanda, fue extendido este año hasta fines de septiembre. "El gobernador decidió prolongarlo un mes más para acompañar a las familias. Esto fue muy importante, sobre todo en los departamentos más alejados, donde la necesidad es mayor”, remarcó.

Carrizo subrayó que el operativo recorrió los 19 departamentos y que este año se sumó “una vuelta más” en el cronograma habitual, lo que permitió llegar nuevamente a comunidades del interior profundo.

El cierre de la campaña se realizó en Valle Fértil, donde, según Carrizo, la convocatoria fue masiva: "La cantidad de personas que asistieron demuestra la importancia que tiene el programa para quienes más lo necesitan”, destacó.

Además de ofrecer precios accesibles, el programa incorporó un componente clave: la seguridad de los envases. “El Garrafa Hogar no solo ayuda en el precio, sino que también garantiza la seguridad. Detectamos muchas garrafas vencidas que no estaban aptas para los hogares. Por eso, permitimos que los consumidores entregaran su garrafa vencida y recibieran una en condiciones”, indicó Carrizo.

La funcionaria consideró que esta iniciativa también representa una medida de protección al consumidor, al garantizar que las familias puedan acceder a insumos seguros para el uso doméstico.

Carrizo remarcó que el programa refleja la impronta de la actual gestión provincial, que busca “estar cerca de quienes más lo necesitan”. “Hay muchos sanjuaninos en el interior que requieren de la presencia del Estado. Como nos pidió el gobernador, tenemos que estar cerca de ellos, escuchar sus necesidades y acompañarlos”, señaló.

Finalmente, Carrizo expresó su deseo de que el programa continúe en 2026 con la misma impronta que en este invierno.

DATOS:

Entre los departamentos que lideraron el ranking de beneficiarios se encontraron Valle Fértil, Iglesias, Jáchal, Sarmiento Calingasta y Santa Lucía, donde el programa tuvo un impacto social directo y tangible.