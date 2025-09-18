El Comité de Fideicomisos Mineros, que funciona en el ámbito del Ministerio de Minería, aprobó el financiamiento de una obra clave para la infraestructura hídrica del departamento Jáchal: la reparación y refuerzo de las defensas del río Shuclian, en la localidad de Huaco, seriamente afectada por el temporal del pasado 8 de marzo.

Es así como se definió un financiamiento estimado en $ 1.452.332.525, procedentes de los fondos fiduciarios de Gualcamayo y Veladero Fase VI, un mecanismo que permite canalizar aportes del sector hacía obras de alto impacto social y territorial.

Esta acción permitirá concretar una iniciativa de Minas Argentinas S.A., que elaboró un proyecto ejecutivo con base técnica y social tras dialogar con representantes de la comunidad de Huaco. El objetivo es mitigar futuras crecidas y proteger a las familias de la zona. El proyecto fue presentado a los vecinos para su validación.

Entre las obras propuestas se incluyen la construcción de terraplenes en la margen derecha del río, la instalación de espigones deflectores en sectores donde el cauce cambia de dirección, y la protección de márgenes con geotextiles, colchonetas, gaviones y piedra bola en áreas críticas.

Estas obras fueron diseñadas a partir de un estudio hidrológico e hidráulico que considera un período de retorno de 50 años y un caudal máximo de 36 m³/seg, según el expediente técnico del Departamento de Hidráulica de la provincia.

La aprobación por parte del Comité representa un paso fundamental para avanzar en la ejecución de esta obra, que no solo responde a una necesidad urgente, sino que también fortalece la infraestructura local frente a los desafíos del cambio climático.

Entre las alternativas está la propuesta de defensas con espigones