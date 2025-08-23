El Gobierno de San Juan, a través de Obras Sanitarias, comenzó la obra de ampliación y renovación de la red distribuidora de agua potable en la localidad de San Roque, departamento Jáchal. El objetivo es mejorar la infraestructura existente y ampliar la cobertura del servicio en beneficio de la comunidad.

La inversión alcanza los $1.468.525.151,28 y se financia con fondos del fideicomiso minero, aportados en partes iguales por las empresas Gualcamayo y Veladero. El proyecto prevé la instalación de más de 15.000 metros de cañerías de diferentes diámetros, la construcción de 4.000 m² de pavimento y la ejecución de 250 nuevas conexiones domiciliarias. Con ello se beneficiará a una población estimada de 1.250 habitantes.

La obra se desarrolla bajo la modalidad de contrato de obra pública (licitación Nº 2884) y tiene un plazo de ejecución de nueve meses, con fecha de finalización programada para marzo de 2026.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que este proyecto forma parte del plan de fortalecimiento de la infraestructura de agua potable en todo San Juan, con el objetivo de garantizar un acceso equitativo a los servicios esenciales y mejorar la calidad de vida de los vecinos.