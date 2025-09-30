Con la grilla confirmada, buscan que las entradas de la FNS 2025 tengan precios populares

Tras anunciar a los artistas nacionales que se presentarán en el escenario mayor de la Fiesta Nacional del Sol 2025, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte trabaja en la definición del valor de las entradas. La expectativa está puesta en que los tickets sean accesibles para el público sanjuanino.

El ministro de Turismo, Cultura y Deporte destacó en diálogo con Canal 13 San Juan: “Hemos conformado una grilla de artistas muy potente, amplia, que abarca distintos gustos y edades. Es algo que les va a resultar muy atractivo a los sanjuaninos como fue el año pasado”.

Además, explicó que todavía resta definir los precios: “Estamos ultimando detalles con la tiquetera porque hay que largar todo junto: precio de las entradas, formas de pago y financiación. Queremos hacerlo lo más rápido posible, pero cumpliendo con los trámites administrativos”.

El funcionario subrayó que el objetivo es que la fiesta sea inclusiva: “Estamos trabajando para que las entradas sean lo más populares posible. Seguramente habrá un valor para la feria, que incluye tres escenarios más el show central, y otro precio diferenciado para el estadio”.

Este año, la grilla cuenta con figuras nacionales que se presentarán entre el jueves y el sábado en el estadio. “Hemos hecho un gran esfuerzo para traer estos artistas. La ventaja es que el viernes es día no laborable, así que podemos extender un poco más los shows”, señaló el ministro.

La Fiesta Nacional del Sol se prepara así para una nueva edición con artistas de renombre, mientras los sanjuaninos esperan la confirmación de los valores de las entradas y las modalidades de acceso.