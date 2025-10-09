Durante su participación en un programa televisivo, el funcionario señaló que el sistema de salud provincial pasó de atender 18.000 turnos con el 0800 a 50.000, y reconoció que aún queda margen de mejora. “La herramienta, al ser más fácil, aumenta la demanda”, explicó.

Amilcar Dobladez - Ministro de Salud | Es Lo Que Hay 08-10-25

Dobladez destacó que la crisis se nota principalmente en las guardias de salud, por lo que fue necesario invertir y reubicar recursos humanos. “Hemos renovado 17 centros de salud, hay mayor accesibilidad y esto nos permite reforzar la atención primaria”, indicó.

En cuanto a la demanda de diagnósticos, afirmó que mientras más ingreso hay de pacientes, mayor es la necesidad de evaluaciones. “Las especialidades más críticas son pediatría, mientras que las menos críticas son ginecología y terapia intensiva”, detalló.

El ministro recordó que se duplicó la beca provincial para residencias, con el objetivo de ofrecer un incentivo económico y académico a los profesionales. “Hicimos un convenio con la UBA para fortalecer la formación hospitalaria, lo que posiciona a San Juan en un lugar importante”, señaló.

Dobladez añadió que este año se logró cubrir el 98% de los cargos, con planes de llegar al 100% mediante la reasignación de puestos y la creación de 25 cargos adicionales a cargo de la provincia. También destacó un convenio con el Hospital Garrahan que permitirá formar a dos residentes sanjuaninas en neurología infantil.

“El objetivo es reforzar especialmente pediatría, que es la especialidad que más demanda recursos y atención”, concluyó el ministro.