Durante su participación en un programa televisivo, el funcionario señaló que el sistema de salud provincial pasó de atender 18.000 turnos con el 0800 a 50.000, y reconoció que aún queda margen de mejora. “La herramienta, al ser más fácil, aumenta la demanda”, explicó.

Dobladez destacó que la crisis se nota principalmente en las guardias de salud, por lo que fue necesario invertir y reubicar recursos humanos. “Hemos renovado 17 centros de salud, hay mayor accesibilidad y esto nos permite reforzar la atención primaria”, indicó.

En cuanto a la demanda de diagnósticos, afirmó que mientras más ingreso hay de pacientes, mayor es la necesidad de evaluaciones. “Las especialidades más críticas son pediatría, mientras que las menos críticas son ginecología y terapia intensiva”, detalló.

El ministro recordó que se duplicó la beca provincial para residencias, con el objetivo de ofrecer un incentivo económico y académico a los profesionales. “Hicimos un convenio con la UBA para fortalecer la formación hospitalaria, lo que posiciona a San Juan en un lugar importante”, señaló.

Dobladez añadió que este año se logró cubrir el 98% de los cargos, con planes de llegar al 100% mediante la reasignación de puestos y la creación de 25 cargos adicionales a cargo de la provincia. También destacó un convenio con el Hospital Garrahan que permitirá formar a dos residentes sanjuaninas en neurología infantil.

“El objetivo es reforzar especialmente pediatría, que es la especialidad que más demanda recursos y atención”, concluyó el ministro.