Laura Palma, ministra de Gobierno y candidata a diputada nacional, celebró la reciente inauguración de un Espacio de Nivel Inicial (ENI) en Pocito, su departamento natal. La obra beneficiará a un barrio de reciente creación en la zona.

En sus declaraciones, Palma expresó su satisfacción por el avance: "Inauguramos una obra más para este barrio que es nuevo, por lo que estamos felices de que se siga trabajando en el departamento de Pocito y en toda la provincia".

Además, la ministra hizo hincapié en la importancia de seguir mejorando la infraestructura local. Mencionó que, a pesar de la reciente inauguración del barrio, los vecinos ya han manifestado su deseo de que se pavimenten las calles. "Siempre la pavimentación es una de las obras más esperadas por todos los vecinos, así que ojalá que llegue el pavimento a todo el barrio", afirmó.

Novedades en el Transporte Público

Por otro lado, la nota también informa sobre una nueva modalidad de pago en el transporte público de la provincia. El pago con QR para el pasaje de colectivo ya está operativo en todo el territorio provincial. Sin embargo, se aclara que este medio de pago no ofrece beneficios ni descuentos en la tarifa.