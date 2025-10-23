Luego de más de tres años sin funcionamiento, la Casa de la Bondad volverá a abrir sus puertas gracias a un convenio firmado entre el Gobierno provincial, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y el Ministerio de Salud. Este espacio, conocido por brindar cuidados paliativos a personas en la etapa final de su vida, retomará su labor con la colaboración de más de 100 voluntarios.

El ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, confirmó la noticia en Todos Vivos, en Canal 13 y destacó que en nueva etapa incorporarán a enfermeros que trabajaran coordinadamente con el ministerio de salud publica.

“La Casa de la Bondad brinda cuidados paliativos a personas con un estado de salud terminal. En la provincia las camas disponibles son pocas, por eso cuando visité la institución y vi la infraestructura que tienen, preparada para recibir a diez pacientes más, consideramos necesario reactivarla”, explicó el funcionario.

Platero contó que, tras una reunión con la comisión de la Casa, elevaron la propuesta al gobernador Marcelo Orrego junto con el ministro de Salud, quien dio su aprobación. “Nos pusimos a trabajar y logramos firmar este convenio para su reapertura, después de más de tres años de estar cerrada. Es un hecho muy importante y muy lindo, porque detrás hay un voluntariado enorme que nunca dejó de acompañar”, expresó.

La Casa de la Bondad funciona gracias al trabajo de más de 100 voluntarios, entre médicos, enfermeros, nutricionistas y colaboradores que donan su tiempo para acompañar a los pacientes. Platero resaltó ese compromiso solidario: “Hay que ver el corazón de esas personas. Es muy sentido lo que hacen. Acompañan durante horas a quienes atraviesan una enfermedad terminal y lo hacen con un cariño enorme hacia el prójimo”.

El ministro también relató una anécdota: “Me contaron sobre un paciente que, estando allí, logró jubilarse. Con su primera jubilación encargó una paella para todos: pacientes, enfermeros, voluntarios. Cada domingo repetía el gesto”.

Para garantizar el funcionamiento de la institución, el Ministerio de Desarrollo Humano contratará ocho enfermeros que se sumarán al equipo. “Había cuestiones técnicas que impedían que enfermeros de salud pública trabajaran en una institución privada, por eso intervenimos desde nuestro ministerio para cubrir esa necesidad”, detalló Platero.

La reapertura también cuenta con el apoyo de empresas sanjuaninas: “Muchas empresas aportaron sin buscar reconocimiento, y eso también habla del compromiso solidario de nuestra comunidad”, valoró el ministro.

Finalmente, Platero subrayó “El gobernador quiso estar presente en la firma del convenio porque entiende, como todos nosotros, que somos servidores públicos. Ellos —los voluntarios— lo hacen por amor al prójimo, y eso nos debe unir. Ahora tenemos diez camas más de cuidados paliativos y un equipo humano dispuesto a acompañar con dignidad a quienes más lo necesitan”.

La Casa de la Bondad, esta ubicada sobre calle Ignacio de la Roza antes de llegar a Córdoba, volverá a recibir pacientes derivados desde el Hospital de Cuidados Paliativos y el área de Pediatría.