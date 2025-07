Con mucha esperanza, Ramona y su familia esperan cumplir el sueño de la casa propia

Este miércoles, San Juan vivirá un momento clave para cientos de familias: el sorteo de 219 viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), que se llevará a cabo en la Caja de Acción Social. En la previa, varias personas se acercaron al lugar con la ilusión a flor de piel, como Ramona, una vecina de Villa Lourdes que espera ser adjudicataria del barrio Alba.

“Llevo varios años anotada, desde que mis hijos eran más chicos”, contó Ramona al móvil de Canal 13. Ella posee una discapacidad que le provoca convulsiones, asegura que este sorteo representa una de las oportunidades más importantes de su vida. Pero no llego solo con su familia para esperar si es una de las ganadoras del sorteo, sino que llevó su estampita de la Virgen de Copabana, de quien es devota.

“Ayer fui al IPV y me dijeron que tenía que venir a la Caja de Acción Social. Como no sabía bien, le pedí a mi tío que me trajera hasta acá”, relató.

Actualmente, Ramona vive junto a su pareja y sus dos hijos en una sola habitación que le prestan sus tíos, incluso indicó que su trabajo diario es juntar cartones en la mañana para poder darle alimentos a sus hijos. “Mis tíos me prestan un lugar porque casa no tengo. Me anoté porque mis hijos ya están grandes y necesitan un techito. Ella ya tiene 11 años y la más chica tiene cinco”, compartió.

La situación que atraviesan es difícil. Todos duermen en una misma cama y, a pesar de las limitaciones, no pierden la esperanza. “Vivimos con mucha expectativa este momento, aunque con muchos nervios. Es la primera vez que participo y tengo mi certificado de discapacidad”, explicó.

Pedro, su tío, quien la acompañó en esta jornada, agregó: “Yo la ayudo con las nenas y con todo lo que necesita. Ojalá hoy sea el día”. Mientras aguardan que la suerte esté de su lado, Ramona se aferra al anhelo de tener un hogar propio: “Es un sueño que queremos tener… ojalá pueda alcanzarlo”.