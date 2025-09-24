Con mucho color y emoción, comenzaron los Juegos Intercolegiales en San Juan

Este lunes se le dio comienzo a una de las etapas más lindas en el marco de la educación y el deporte, los Juegos Intercolegiales 2025. Con un amplio abanico de deportes que incluye a todos y todas, los chicos finalmente van a poner a prueba sus habilidades, jugar en equipo, demostrar su talento y, lo más importante, divertirse.

Canal 13 San Juan, que estuvo presente en la apertura, acompañará en todos los puntos de la provincia a los chicos, para mostrar su talento y dedicación al deporte. En Pocito, el coordinador de los Juegos Intercolegiales, Rubén Leyes, mencionó que “tenemos una participación masiva y estamos transitando con mucha alegría estos días de deportes escolares”.

“Este evento convoca Educación, Deporte y Gobierno, además de las municipalidades, son las cuatro patas de esta mesa que son los Intercolegiales. Es fundamental tener en cuenta este tipo de políticas educativas y deportivas, donde se produce justamente una hermosa fusión”, dijo Leyes.

En Ullum, los chicos de los colegios disfrutaron del sol del mediodía mientras practicaban sus disciplinas. Los alumnos de la escuela Rafael Obligado pasaron por la pantalla del canal y mostraron su habilidad para los jueguitos. Por otro lado, desde una escuela de educación especial, los profes Romina y Fernando, comentaron cómo estuvieron entrenando los chicos en la previa del debut en la competencia.