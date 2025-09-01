Desde marzo de 2024, Obras Sanitarias cuenta con el Equipo de Señalización Vial, dependiente del área de Seguridad y Salud Ocupacional, destinado a asegurar que las calles cortadas por obras cuenten con la señalización necesaria. El equipo interviene tanto en situaciones programadas como en emergencias, incluyendo hundimientos o robos de tapas de registro.

El personal se encuentra disponible las 24 horas, siendo el primero en llegar a la obra y el último en retirarse. Para cumplir su función, se incorporaron más de 80 carteles reglamentarios de acuerdo al Anexo L de la Ley de Tránsito, con señalética como “zanja abierta”, “peligro hombres trabajando” y “máquinas trabajando”. Además, se utilizan conos, elementos tipo “conoflex”, tachos y luminaria artificial para trabajos nocturnos.

Las contratistas que trabajan para Obras Sanitarias deben cumplir con requisitos específicos de cartelería en cada obra. El equipo dicta capacitaciones en señalización vial y elabora informes de seguridad, aplicando sanciones ante incumplimientos. Los integrantes del grupo cuentan con indumentaria diferenciada, lo que permite identificarlos rápidamente durante las intervenciones.

Con esta iniciativa, la empresa reafirma su compromiso con la prevención de riesgos, la protección de los trabajadores y la seguridad de la comunidad sanjuanina, ofreciendo claridad y seguridad a quienes circulan por las calles afectadas por obras.