Con su abuelo como referente, Larry Kingz enciende su camino musical a puro flow

El amor por la música es algo que es parte de Maximiliano Bazán Ocampo. Él es conocido artísticamente como Larry Kingz, y sin duda, las melodías y el flow marcan cada etapa de su vida. Nacido en Pocito, Larry encontró en la música forma de expresión auténtica que lo conecta con sus raíces y su familia.

“Desde pequeño, la música siempre estuvo presente en mi vida. Considero que mi pasión nació de la mano de mi abuelo, quien fue compositor”, comparte Larry, al recordar la influencia familiar que lo llevó a elegir este camino. A los 17 años, descubrió su talento para escribir versos, los cuales pronto se transformaron en letras de canciones. Con una trayectoria emergente, Larry se define como un “artista compositor urbano, versátil a cualquier estilo de música”. Todo su talento lo llevó a pisar escenarios fuertes, tal como la Festi Joven en el Parque de Mayo.

“Lo heredé de mi abuelo, y fue en ese momento que supe que quería seguir adelante en el mundo de la música”, afirmó

Su amor por la música tiene raíces familiares profundas. “Mi abuelo y mis tíos son músicos. Mi abuelo es cantante y compositor, y yo soy el único de los nietos que heredó esa pasión", señaló. Pero sus raíces son de hace años: "Empecé a tocar instrumentos en una iglesia cristiana, y de ahí me di cuenta de que podía estructurar una canción de manera hermosa”. Fue a los 16 años, cuando decidió que quería ser artista y dedicarse a la música urbana y el reggaetón, impulsado por el legado de su abuelo.

“Él es mi artista número uno. Gracias a él, descubrí el camino que quería seguir”, compartió

El músico confesó que, aunque disfruta explorar diferentes ritmos, su zona de confort es el reggaetón. “A veces no me gusta salir de mi zona de confort, que es el reggaetón de diferentes flows”, reconoció, pero su creatividad no se limita a un solo género. “Me encanta ser un artista completo, tener diferentes formas de escribir y componer, y crear temas que realmente llamen la atención de los jóvenes”, añadió.

El proceso creativo de Larry es personal y profundo, por ello detalló: “A la hora de cranear una canción, ya sea para mí o para algún artista, me inspiro en momentos de mi vida". También sumó "Recuerdo cosas que viví, ya sean desamores, amores, o situaciones de mi infancia. Todo eso se convierte en música”. Para él, el arte de la música es una forma de transportarse a otro lugar, un refugio que le permite expresarse y conectar. Aunque en concreto, resaltó: “Siempre arranco cuando se me viene una melodía a la cabeza. Le agrego una letra, empiezo con el estribillo y luego sigo con el chanteo”.

“Yo tengo un eslogan que es 'reality'. Lo utilizo porque me inspira a contar historias reales, sobre lo que he vivido y lo que quiero vivir”, compartió Larry. A su vez, aludió: “Escribo con muchas ansias, porque es lo que realmente siento y lo que quiero transmitir”, dijo. Em esta línea, mencionó: “Estoy enamorado de lo que hago y siempre dispuesto a seguir aprendiendo y creciendo como artista”.

La nueva ola de la música local tiene mucho de él, pero sabe que hay estigmatizaciones. “Hay un poco de tirantez entre artistas. A veces eso no nos ayuda, sobre todo a los jóvenes. Se siente cierto rechazo de los mayores hacia la música urbana, que es normal, pero también complicado. La música urbana está sonando en la mayoría de las casas”, explicó. Pero no todo esta en las manos de los artistas sino de las personas que los escuchan, quienes emiten su odio por no compartir el gusto cultural, o considerar erróneas su maneras de transmitir su música. A pesar de la falta de comprensión por parte de algunos, Larry se siente orgulloso de su estilo y de lo que representa. “La música urbana, como el reggaetón, está en todas partes. Hay que convivir con eso. Aunque a veces hay críticas, es un reflejo de la realidad de muchos jóvenes”, dijo.

El nombre artístico de Larry también tiene una historia interesante. “Tuve varios nombres. Empecé como Larry porque me lo dijeron en la escuela. Luego cambié a Larry Max, pero no me gustó. Finalmente, decidí que el único rey es Dios, así que le puse 'King' en inglés y lo transformé en Kingz”, explicó al recordar su evolución artística.

El joven de Pocito, tuvo la oportunidad de presentarse en varios escenarios, y algunos de sus momentos más impactantes son imborrables en su memoria. “Recuerdo la primera vez que toqué en un boliche con un artista local muy conocido. Me invitó a cantar un tema y, aunque estaba lleno de nervios, la gente me aceptó y disfrutó. Fue un momento mágico”, relató. Además, su actuación en el Parque de Rawson para el Día del Niño también dejó una huella profunda en él. “Vi a una niña llorando mientras me escuchaba cantar. Eso me impactó”, recordó

Con su talento en constante crecimiento, Larry Kingz se perfila como una de las voces emergentes más prometedoras de la música urbana en San Juan. “Sé que tengo algo especial y que puedo aportar a este género. Estoy listo para seguir trabajando y creciendo como artista”, finalizó



