Con su bebé en brazos, una familia sanjuanina cumplió el sueño de la casa propia después de 12 años

En La Majadita, departamento 9 de Julio, se vivió una mañana cargada de emoción durante la entrega de nuevas viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). En el acto, encabezado por el gobernador Marcelo Orrego y el vicegobernador Fabián Martín, varias familias sanjuaninas cumplieron el sueño de la casa propia después de muchos años de espera.

Entre ellas estuvo una pareja que se había inscripto hace 12 años, cuando nació su penúltimo hijo, y que ahora, con un nuevo bebé en brazos, recibió finalmente las llaves. “Esperamos más de 12 años”, contó la mamá al móvil de Canal 13 San Juan, conmovida y sonriente.

El momento de la entrega fue pura emoción. “Fue hermoso, no lo podíamos creer. Mucha alegría”, expresó al recordar cómo se enteraron de la noticia. En brazos sostenía a su bebé Joan, mientras su hijo mayor, Santino, participaba del diálogo con timidez y una sonrisa.

“Voy a elegir yo cómo decorar mi pieza”, aseguró el niño entre risas, mientras su mamá admitió que todavía no podía imaginar cómo organizar la casa. “Hasta que no abra esa casa, no sé dónde voy a colocar los muebles. Estoy muy emocionada”, confesó.

Con las llaves en la mano, la mujer no pudo ocultar la felicidad: “Tenerlas acá es algo increíble. Significa muchísimo”, dijo, y recordó todo el camino recorrido. “Hace 25 años que vivimos juntos y lo hacíamos de prestado, con nuestros padres. Ahora tener nuestra casa es muy bueno, poder invitar a la familia a compartir un almuerzo, es un sueño cumplido”.

La familia contó que tiene tres hijos mayores que ya formaron su hogar, y dos pequeños que ahora disfrutarán de su nuevo espacio. “Feliz, feliz, muchísimas gracias”, cerró la mamá, mientras su hijo más grande levantaba orgulloso las llaves que simbolizan el inicio de una nueva etapa.

En un clima de festejo, aplausos y abrazos, el acto en La Majadita reflejó el valor simbólico y emocional de cada entrega del IPV: detrás de cada casa, hay años de espera, esperanza y familias que finalmente pueden decir “hogar”.