Desde un estudio de grabación en Miami, la sanjuanina Laura Cobos le pone voz a la inteligencia artificial que utilizan grandes compañías como Facebook y Google. Su trabajo, que comenzó casi por casualidad, la llevó a colaborar en proyectos que van desde asistentes de voz hasta videojuegos. Sin embargo, su historia no solo está marcada por el éxito en la industria tecnológica, sino también por los desafíos de emigrar a Estados Unidos y la incertidumbre que viven hoy los migrantes en el país.

Cobos llegó a Estados Unidos con el objetivo de abrirse camino en la industria del doblaje y la locución. En sus primeros años, se dedicó a buscar oportunidades en comerciales y pequeños trabajos de grabación. Fue entonces cuando un colega colombiano la introdujo en un mercado que apenas comenzaba a despegar: inteligencia artificial.

“Es una nueva alternativa que apareció y que yo muy tímidamente me sumé, gracias a la invitación de un colega colombiano. Nos encontrábamos siempre en los castings para grabar comerciales y, bueno, encontrar algunos trabajitos. Cuando uno llega humildemente y con pocos papeles, hace lo que puede”, dijo Laura en diálogo con Canal 13 San Juan.

El trabajo no fue fácil al principio. La paga era baja y las tareas implicaban una gran curva de aprendizaje. Pero con el tiempo, las oportunidades crecieron y su voz comenzó a ser utilizada en sistemas de reconocimiento de voz, asistentes personales y otros desarrollos de inteligencia artificial.

“Al principio lo hacía todo en español y después me atreví a hacerlo también en inglés. Fue muy extraño, porque yo no tenía ni idea de cómo se manejaba todo esto. Pero terminé trabajando para Facebook, para Google, para Sonos y distintas marcas”, cuenta.

Uno de los trabajos más inusuales en los que participó Cobos fue la grabación de insultos en distintos dialectos del español para ayudar a detectar lenguaje inapropiado en videojuegos infantiles.

“Eso ha sido una de las cosas más interesantes que hice, porque de repente tenía que grabar insultos en español mexicano, español de España y, por supuesto, en español argentino. Los insultos argentinos me salían bárbaro”, relata entre risas.

El objetivo del proyecto era que los sistemas de inteligencia artificial pudieran identificar y moderar el lenguaje ofensivo en las conversaciones en línea de los videojuegos.

La dura realidad de emigrar a Estados Unidos

Más allá de su éxito profesional, Laura reconoció que la vida de los migrantes en Estados Unidos no es sencilla. Explicó que la situación se volvió aún más difícil con el nuevo gobierno, lo que generó un clima de incertidumbre entre quienes buscan establecerse en el país.

“La gente está triste. Inclusive los que pensaban venir ya desistieron de hacerlo porque nadie tiene la seguridad de que les va a ir bien ni que sea tan fácil conseguir los papeles”, aseguró.

Además, mencionó los operativos en zonas turísticas y comerciales donde las autoridades migratorias realizan redadas. “En Miami, no sé si ha habido muchos movimientos, pero en otros estados la situación es más dura. Arremeten, llegan a los lugares, cierran la puerta y sacan gente”, contó.

Cobos también habló desde su propia experiencia, “a mí me tocó estar sin papeles en algún momento, esto lo digo abiertamente porque sé que nadie me va a sacar ahora. Pero esa es una situación muy difícil donde no sabes en qué momento pueden llegar”, recordó.