San Juan amaneció este domingo con temperaturas cercanas a los 10°C y con el cielo algo nublado, aunque las condiciones mejorarán hacia el mediodía con un marcado ascenso en la temperatura. Según el Servicio Meteorológico, la jornada se presentará estable y sin probabilidades de precipitaciones, ideal para actividades al aire libre.

Durante la mañana el cielo permanecerá despejado, mientras que hacia la tarde se prevé un leve aumento de nubosidad, sin que ello implique cambios bruscos en las condiciones. El viento soplará desde el norte con intensidades entre 13 y 22 km/h, lo que aportará una sensación térmica más templada en las horas centrales del día.

La máxima pronosticada para este 28 de septiembre será de 28°C, contrastando con la mínima de 8°C registrada en las primeras horas. Por la noche, se espera que el cielo esté parcialmente nublado y que la temperatura descienda a valores cercanos a los 22°C, manteniéndose en un rango agradable.

En cuanto al pronóstico extendido, la semana continuará con temperaturas mínimas entre 10 y 20°C y máximas que oscilarán entre 23 y 31°C. El miércoles se prevé un leve descenso con una máxima de 27°C, mientras que el jueves será la jornada más calurosa, alcanzando los 31°C. Hacia el sábado, la máxima volverá a trepar a 30°C, confirmando el ingreso paulatino a un período más cálido propio de la primavera.