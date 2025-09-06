Mañana fresca, con una temperatura que rozaba los 0°. Así comenzó la jornada de este sábado 6 de septiembre en San Juan. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico para este día, donde anticipó una mañana fresca, con indicios de una leve helada y para el mediodía, un sol radiante.

En horas de la mañana, se espera que la máxima apenas llegue a los 4°, con una brisa leve desde el sector Noroeste que correrá a razón de 7 a 12 km/h. Para la siesta-tarde se espera que la máxima de la jornada se haga notar y la temperatura ascenderá a los 19°, con el viento que también se intensificará y correrá a razón de 13 a 22 km/h, proveniente del sector Sureste.

Para la noche, la temperatura comenzará a descender y se posicionará en los 13°, mientras que el viento también bajará en su intensidad para correr a razón de 7 a 12 km/h, pero en este caso desde el cuadrante Sur. La característica del día será que estará despejado durante toda la jornada, por lo que en horas de la mañana y madrugada podría haber presencia de heladas.