En el marco del Mes de la Concientización sobre las enfermedades reumáticas, se realizó en Capital una importante jornada de visibilización y educación. El pasado viernes, la Asociación de Personas con Enfermedades Reumáticas (AMAR) llevó a cabo una "caminata simbólica" para concientizar a los sanjuaninos en el Día Nacional del Paciente con Artritis Reumatoidea.

En diálogo con el móvil de Canal 13, Gloria Ponce, presidenta de AMAR, y el doctor Leandro Aliaga, reumatólogo, compartieron los detalles de la actividad y la importancia de la detección temprana.

La caminata que busca comprensión

La caminata formó parte de un evento central realizado el viernes 24 de octubre en el Parque de Mayo, entre las 17:30 y las 19:30 horas. Esta actividad gratuita buscó generar un espacio de apoyo.

El evento incluyó, además, una charla informativa crucial dictada por médicos especialistas en Reumatología, como el doctor Aliaga, para despejar dudas y educar sobre la enfermedad.

Clave: la detección temprana

La presidenta de AMAR enfatizó que la Artritis Reumatoidea (AR) es una enfermedad autoinmune que, aunque puede manifestarse en cualquier adulto (siendo más común a partir de los 35 años) e incluso en niños y jóvenes (Artritis Idiopática Juvenil), presenta síntomas claros que no deben ignorarse.

Los signos de alerta son la aparición de calambres y rigidez en manos y otras articulaciones, especialmente por las mañanas.

"Por lo general, la artritis reumatoidea tiene un fácil deducir que es la enfermedad, ante los primeros síntomas la persona debe recurrir al especialista reumatólogo", explicó Ponce. La detección y el tratamiento oportuno, que se realiza con un simple estudio, son vitales, ya que evitan que el paciente desarrolle una discapacidad crónica.

Avance "silencioso y rápido"

La Dra. Ponce advirtió sobre la naturaleza de la AR. Si bien "nadie fallece de artritis reumatoidea", la enfermedad "avanza rápidamente y de forma silenciosa". Por ello, el tratamiento farmacológico es ineludible. "Debe tratarse, debe medicarse la persona sí o sí", subrayó. La medicación inicial debe ajustarse por el médico si no resulta efectiva después de tres meses de prueba. A pesar de no ser mortal, deja "muchas comorbilidades", por lo que la presidenta insistió en la necesidad de consultar al médico ante los primeros síntomas.

Compromiso solidario y federal

La lucha contra la AR en San Juan no está sola. Ponce informó que la actividad forma parte de un esfuerzo colectivo, ya que "en Argentina son 20 las provincias que están unidas a la Alianza Federal en pos de ayudar a una persona con esta enfermedad".

Como acto de solidaridad, la Asociación AMAR realizará una acción más concreta el próximo 29 de octubre a las 21:40 horas en colaboración con la Dirección de Discapacidad. Se llevará a cabo la entrega gratuita de dispositivos para personas con movilidad reducida, elementos que fueron confeccionados con la ayuda de la Escuela de Educación Especial Casita Amarilla de Angaco.