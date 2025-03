Alrededor de las 13:00 de este jueves 13 de marzo, finalizó la conciliación obligatoria entre los gremios docentes y las autoridades provinciales. Durante dicha reunión se acordó que no habrá paro y que no se descontará el día no trabajado por la huelga del 5 de marzo.

Patricia Quiroga, secretaria general de UDAP, habló con el móvil de Canal 13 instantes después de que terminara el encuentro. La entrevistada reveló cuáles fueron los tres temas principales que ellos querían tratar en la conciliación.

‘Lo que hemos hablado es que nosotros suspendemos las medidas de fuerza, como así también el Gobierno debe suspender el descuento del día de la huelga. Se ha dejado plasmado en el acta. Los objetivos principales de los sindicatos eran hablar sobre el mes de marzo, esto de no descontar el día de paro y sobre que a febrero lo liquidaron sin haber nosotros aceptado la propuesta’, expresó.

Quiroga también adelantó que el próximo 20 de marzo se reunirán los referentes de UDAP, UDA y AMET. Allí tratarán de ponerse de acuerdo de cara al próximo encuentro con las autoridades.

‘Nos vamos a juntar el día jueves entre los tres gremios para traerles una propuesta viable. Ellos nos van a decir hasta dónde pueden llegar, nosotros lo vamos a bajar a las bases y vamos a ver qué decidimos. El descuento del día ya se suspendió, en el acta sale’, remarcó.

Por otro lado Karina Navarro, secretaria general de UDA, también se expresó sobre lo charlado durante la mañana de este jueves. ‘Hemos conciliado dos puntos muy importantes. Primero trabajar sobre los salarios de febrero y marzo, ese es el punto inicial. En segundo lugar se ha acordado suspender el descuento del paro del 5 de marzo y nuestras medidas de fuerza’, sentenció.

Confirmación oficial

Luego de que finalizara la conciliación obligatoria, desde el Gobierno de San Juan publicaron un importante comunicado. En dicho escrito ratificaron que no le descontarán el día de paro del 5 de marzo a los docentes que se sumaron a la medida de fuerza.

Este es el escrito que enviaron las autoridades:

"En cumplimiento de la normativa vigente y en el marco de la conciliación obligatoria dictada por la Subsecretaría de Trabajo este jueves 13 de marzo, el Gobierno no aplicará el descuento correspondiente a los docentes que no hayan prestado servicio durante los días de medida de fuerza.

La conciliación obligatoria es una herramienta legal que busca garantizar el diálogo y la continuidad del servicio educativo, por lo que su incumplimiento conlleva las consecuencias previstas en la legislación laboral. En este sentido, el Gobierno provincial ratifica su compromiso con el derecho a la educación de los estudiantes y la búsqueda de soluciones a través del diálogo con los sectores involucrados".