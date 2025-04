Conciliación obligatoria con docentes: no descartan extenderla 10 días más

Este martes, en la Apertura de Sesiones, Franco Marchese secretario deTrabajo habló sobre las paritarias docentes y la conciliación obligatoria. Según lo que explicó, no descartan extenderla 10 días hábiles más de no llegar a un acuerdo este jueves 3 de abril.

En el contexto del ¼ intermedio de la conciliación obligatoria con los docentes de hace 15 días, el jueves 3 de abril retomarán la ya mencionada situación. En el que los gremios informarán si están de acuerdo o no con la oferta que el gobierno ofreció.

“Nos encontramos con expectativas altas. Esperamos poder llegar a una solución por las partes representativas. Desde la Secretaria de Trabajo estamos haciendo todo lo posible. Somos un órgano conciliador. Lo que hacemos es acercar a las partes para que logren llegar a un acuerdo y solucionar el conflicto”, dijo.

A raíz del primer plazo vencido de la conciliación obligatoria, que en realidad vence el 4 de abril, es decir, el próximo viernes. Anticipadamente, anunciaron que si los gremios no aceptan la oferta propuesta por el gobierno, extenderán la prórroga por 10 días hábiles más.

En contacto con Diario 13, Patricia Quiroga confirmó que “las bases resolvieron rechazar el ofrecimiento oficial de los $100.000” aseguró la dirigente y agregó que este monto que los trabajadores prefirieron que el importe que vayan a recibir sea incluido dentro del sueldo de los docentes.

Es que esta especie de plus que iba a pagar el Gobierno en dos cuotas de $50.000 pagaderos el 7 y el 30 de abril, no iba a ser incluido en el sueldo, sino que se trataba de un monto no remunerativo, ni tampoco bonificable, lo que implica que no se toma en cuenta para el descuento de aportes y obras social.

UDAP, que agrupa a docentes de escuela primaria, es el sindicato con mayor peso en medio de las negociaciones por el salario docente. Mientras este gremio anunció que no acepta el pago de un monto extra, los otros dos gremios paritarios aún están evaluando la situación y se espera que realicen plenario de afiliados el martes.