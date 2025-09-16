El próximo domingo 21 de septiembre los sanjuaninos vivirán otra edición del esperado FestiJoven. Como se venía anunciando, este evento contará con la presentación de múltiples artistas sanjuaninos que harán disfrutar a todos los asistentes.

Las autoridades informaron que los artistas que darán su show en el Parque de Mayo serán Omega, Pijama Party, Palo Santto, La Costa, Anita Pau, DJ Leo Franovich, Mi combo RKT, De la lora, Aby Only, La nueva banda, entre otros.

Sin embargo, si bien los atractivos principales son estos espectáculos, habrán juegos recreativos, competencias, una kermese urbana y sorteos. Sumado a esto, para llegar hasta el lugar habrá colectivo escolar gratuito, durante toda la jornada.

Se espera que las primeras actividades comiencen a desarrollarse sobre las 15:00. Luego, alrededor de las 16:30 horas, se lanzará el despliegue de las bandas locales donde la conducción del evento estará a cargo de los comunicadores Vicky Vedia y Luis Linares.