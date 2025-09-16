La trágica muerte de Gabriel Tomás Olivera Silva, el sanjuanino de 22 años asesinado de una puñalada en el pecho durante una pelea callejera en Vallenar, Chile, conmovió a toda la provincia. En medio del dolor, la familia confirmó que finalmente podrá concretar la repatriación del cuerpo a San Juan, un trámite que en un principio parecía inalcanzable por los altos costos.

En diálogo telefónico, Agustín Olivera, hermano de la víctima, explicó que necesitaban reunir alrededor de 12 millones de pesos para costear el traslado. “La verdad que ha sido imposible. Teníamos que pensar en 12 millones de pesos para un traslado. Pero gracias a Dios, a última hora hemos concretado todo”, aseguró con emoción.

El joven destacó la solidaridad de la comunidad sanjuanina, del Gobierno provincial y de varios chilenos que colaboraron con aportes económicos: “Gracias a la solidaridad del Gobierno de San Juan, los sanjuaninos y algunos chilenos que hicieron donaciones, será repatriado”.

En ese sentido, pidió a quienes continuaban colaborando que ya no lo hicieran: “Ya no nos envíen más dinero, porque lo hemos logrado todos juntos”.

Gabriel se ganaba la vida elaborando y vendiendo artesanías en las calles. El fin de semana, en medio de una pelea, fue atacado por un agresor que le asestó un puntazo en el pecho. La herida resultó letal y el joven murió poco después.