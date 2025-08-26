Confirmaron que los restos del Chango Huaqueño serán trasladados a Huaco en septiembre

La comunidad de Jáchal se prepara para despedir a uno de sus artistas más queridos. El periodista Alejandro Guajardo confirmó en Canal 13 que los restos de Horacio “Chango Huaqueño” Villafañe llegarán a la localidad de Huaco durante los primeros días de septiembre, cumpliendo así con su deseo de descansar en su tierra natal.

Villafañe, quien desarrolló gran parte de su vida en Rawson pero adoptó su nombre artístico en homenaje a su pueblo querido, dejó una huella profunda en la música popular sanjuanina. “El Chango ha partido, pero desde hoy comienza la construcción de la leyenda”, expresó Guajardo.

La noticia generó conmoción en Jáchal. “No recuerdo en la historia moderna una figura que uniera tanto al pueblo como lo hacía el Chango. Era aceptado y querido por todos, sin diferencias”, señaló Guajardo en diálogo con Canal 13.

En un primer momento se había informado que el artista sería sepultado en San Juan Capital, pero finalmente se confirmó que sus restos serán trasladados a Huaco, tras un acuerdo entre la familia y las autoridades municipales. “Era su deseo final descansar en su tierra natal”, aseguró el periodista

El legado del Chango Huaqueño trasciende lo musical. Canciones dedicadas a los trabajadores y a la identidad jachallera lo convirtieron en un símbolo cultural. Su participación en escenarios emblemáticos como la Fiesta Nacional de la Tradición reforzó ese vínculo con la comunidad.

“Populares pueden ser muchos, conocidos pueden ser muchos, pero ser aceptado y querido por todos es un lugar reservado para pocos. Y Horacio Villafañe se lo ganó”, concluyó Guajardo.