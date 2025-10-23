Confirmaron que más de 200 escuelas sanjuaninas serán afectadas por las elecciones

Más de 200 escuelas de toda la provincia estarán afectadas al operativo electoral de este domingo 26 de octubre, cuando se desarrollen las elecciones legislativas nacionales. Así lo confirmó Marcela Magrini, directora de Educación Secundaria Orientada, en diálogo con Canal 13 San Juan.

La funcionaria explicó que el Ministerio de Educación puso el foco en garantizar las condiciones de higiene y funcionamiento de los edificios escolares. “La Dirección de Relevamiento ha estado muy atenta con respecto a la revisión, sobre todo de los sanitarios. Se priorizó ese aspecto antes que pintar o empapelar. Lo fundamental es la limpieza y los baños”, señaló Magrini.

Según informó, el viernes habrá clases normales en los turnos mañana y tarde, mientras que el turno vespertino no dictará clases debido al acondicionamiento de los espacios. En las instituciones que no cuentan con turno vespertino, el último módulo del turno tarde se suspenderá para que el personal pueda preparar el edificio.

El sábado, las autoridades entregarán los establecimientos al personal del operativo electoral. Durante el domingo, los equipos directivos permanecerán atentos por si surge algún inconveniente en las sedes de votación.

Tras la jornada electoral, el lunes por la mañana no habrá clases en las escuelas afectadas, ya que se realizarán tareas de limpieza y reacondicionamiento. “Después de todo el movimiento del domingo, se prioriza que el lunes a la tarde las instituciones puedan recibir a los estudiantes con normalidad y en espacios limpios”, precisó Magrini.

Estas disposiciones se enmarcan en la Resolución Nº 20328-ME-2025, emitida por el Ministerio de Educación, que establece las medidas operativas para el uso de los edificios escolares durante los comicios.