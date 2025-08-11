Una travesía en kayak por las aguas del Dique Punta Negra protagonizada por tres turistas del partido de La Ferrere, provincia de Buenos Aires, casi termino con una fatalidad. Esto se debe a que la familia tuvo un incidente con una embarcación y una persona cayó al agua. En este caso, el parador fue multado porque no informó a Náutica que esta familia se encontraba navegando.

El accidente se complicó porque una de las mujeres llevaba una campera que se llenó de agua, y además, en la kayak viajaba un perrito, lo que dificultó aún más la situación. De acuerdo con lo que dio a conocer, en Canal 13, Raúl Quiroga, Titular de Náutica, el rescate fue exitoso y los visitantes se encuentran a salvo.

Sin embargo, el prestador del servicio de alquiler de kayaks no informó la salida de los turistas, incumpliendo así la Ley 826J, “la cual establece que deben contar con los transmisores en canal 16 en el canal de frecuencia marina”, señaló. En caso de que las personas no cuenten con los transmisores, los prestadores de servicios deben hacer préstamo de ello, para mantener la seguridad.

Por esta falta grave, el Juzgado de Faltas aplicó una multa al prestador, según Quiroga la misma constaría de “más o menos como 300 litros de nafta”. En la misma línea aludió que el caso “ya queda a disposición del juzgado de falta”. A su vez, el funcionario remarcó la importancia de cumplir con la normativa, que incluye informar las salidas, contar con los elementos de seguridad necesarios y mantener comunicación constante.

Quienes son los turistas

Los involucrados en el incidente fueron Ulises Zavatto, de 18 años; su hermana Alma, de 15; y su madre, Marisa Sarlingo, de 49 años. La falta de comunicación por parte del prestador complicó la respuesta inicial, aunque finalmente se logró el rescate sin mayores consecuencias.