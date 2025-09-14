El jefe de Policía, Néstor Álvarez, informó en el móvil de Canal 13, que por el momento no se abrirán nuevas inscripciones para el ingreso a la Escuela de Policía, luego de que en pocas horas se completara el cupo establecido.

“Con mucha alegría vimos que, apenas se anunció el inicio de las inscripciones, en cuestión de horas tuvimos que cerrarlas porque alcanzamos los 1.200 inscriptos”, señaló Álvarez. En ese sentido, explicó que se puso un límite porque “excede nuestra capacidad operativa”.

El jefe policial remarcó que el proceso de inscripción y selección “lleva su tiempo” y requiere personal y recursos para poder llevarse a cabo. “Por ahora vamos a trabajar con este cupo que tenemos de 1.200, y una vez que se depure la lista y se realice el análisis de los estudios psicofísicos veremos si volvemos a abrir una nueva oportunidad de inscripción”, afirmó.

Álvarez aclaró que la prioridad será avanzar con quienes ya completaron el trámite. “Necesitamos cumplir todas las etapas de selección, y recién después evaluaremos si es posible habilitar más vacantes”, concluyó.