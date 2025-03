Este viernes se reunieron en la Subsecretaria de Trabajo los referentes de la Asociación del Transporte Automotor (ATAP) que nuclea a los dueños de las empresas de colectivos y los choferes reunido en la UTA. El objetivo de este encuentro era tratar de acercar posiciones antes de que comience una medida de protesta anunciada para el fin de semana largo. Si bien las partes estuvieron reunidas varias horas no llegaron a un acuerdo.

En contacto con Diario 13, Héctor Maldonado, secretario general de UTA, informó que no hubo un acuerdo con el sector empresario y agregó que “no hubo propuesta de la cámara, ellos aseguran que no están en condiciones de afrontar el pago de noviembre ni la escala de febrero”, aseguró Maldonado en referencia a que los empresarios se mantuvieron en su postura de decir que no cuentan con el dinero para pagar la recomposición que reclaman los trabajadores.

El dirigente El dirigente también respondió a la pregunta de si es posible que haya un nuevo encuentro, Maldonado aseguró que la UTA no fue convocada de manera formal para este encuentro. Igualmente, el secretario general aseguró que ellos están dispuestos a ir a dialogar “todas las veces que sea necesario”.

Mientras tanto, desde el sector empresario aseguraron que los propietarios de las empresas de colectivos se reunirán nuevamente para analizar sus números y tratar de hacer frente al reclamo salarial de los trabajadores.

Si se logra algún avance en el encuentro de empresarios, es de esperar que se vuelvan a reunir con los trabajadores para hacerles una nueva propuesta que sirva para destrabar el conflicto.

El reclamo

En cuanto al reclamo de la UTA, los choferes piden que las empresas paguen una recomposición que corresponde al mes de noviembre, pero que debieron abonar en febrero.

Luego, el 18 de marzo, basándonos en el acuerdo salarial que ellos firmaron, tienen que abonar la diferencia de diciembre y el 20 de abril deben abonar enero.

Maldonado aclaró que van a terminar cada recorrido sobre las 20 de cada jornada, pero aclaró que esto no implica que van a dejar sin transporte a los pasajeros que vayan a las unidades. “No vamos a bajar al pasajero que no tiene la culpa de nada, vamos a llegar al final del recorrido y sacaremos las unidades de la calle”, cerró el gremialista.