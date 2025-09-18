Este miércoles se llevó a cabo en el Monumento al General José de San Martín, en el Parque de Mayo, el acto conmemorativo por el 215° aniversario de la conformación de la Primera Junta de Gobierno de Chile. La ceremonia estuvo encabezada por la ministra de Gobierno, Laura Palma, y contó con la presencia de representantes diplomáticos, funcionarios provinciales y referentes institucionales.

El acto comenzó con la interpretación de los himnos nacionales de Argentina y Chile a cargo de la Banda de Música del Ejército Argentino. Luego, las autoridades depositaron una ofrenda de laureles en honor al libertador, reafirmando el lazo histórico entre ambas naciones.

Uno de los momentos centrales fue la entrega de una réplica de la espada de Bernardo O’Higgins, gesto que simbolizó la gesta emancipadora y fue recibido con reconocimiento por los presentes.

En su discurso, la ministra Palma expresó: “Subrayo la hermandad que nos une, la causa común, un sueño en común que se trabajó para lograr la independencia de estos países sudamericanos. Un sueño que se transformó en acciones para el bien común, siempre pensando más allá de los intereses particulares”. También pronunciaron palabras alusivas Fernando Ocampo, académico de la Asociación Cultural Sanmartiniana, y el cónsul honorario de Chile en Argentina, Mario Schiavone.

El encuentro concluyó con un saludo protocolar entre autoridades y representantes diplomáticos, y con la interpretación musical de la Orquesta de la Escuela Secundaria Ing. Juan Enrique Pestalozzi, de Chimbas, dirigida por Luis Castillo.

Participaron además el vicecónsul honorario de España en San Juan, Pedro Vidal Mayor; el jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 22, Teniente Coronel Rubén Gastón Pattera; el secretario de Cultura, Eduardo Varela; la ministra de Educación, Silvia Fuentes; la secretaria de Educación, Mariela Lueje; la secretaria de Relaciones Institucionales, Claudia Sarmiento; el oficial de Enlace de Gendarmería, Máximo Silva; y el comisario general Fabián Correa, entre otras autoridades e invitados especiales.