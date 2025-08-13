Un nuevo caso de maltrato y abandono animal generó indignación en La Bebida, Rivadavia, donde voluntarias que asisten a perros en situación de calle denunciaron la muerte de un animal atropellado por la irresponsabilidad de sus propios dueños.

Según el relato de Emilce, una de las proteccionistas que trabaja en la zona, el hecho ocurrió cuando el perro fue dejado en la calle sin supervisión. En ese contexto, fue embestido por un vehículo y sufrió heridas fatales. “Enfrenté a uno de los dueños para avisarle que habían atropellado al perrito y que lamentablemente había fallecido”, contó.

Las voluntarias aseguraron estar “cansadas de ver perros abandonados y de recibir reclamos como si tuvieran la obligación de asistir a todos”, recordando que el cuidado de un animal es una responsabilidad que no puede delegarse. “Este inocente murió por dueños irresponsables. Esterilizar salva vidas y adoptar conlleva un compromiso de 12 a 15 años”, remarcaron.

Organizaciones y activistas insisten en que la esterilización y la adopción responsable son las principales herramientas para prevenir el abandono y el sufrimiento animal, y llaman a la comunidad a tomar conciencia sobre el cuidado que requieren las mascotas.