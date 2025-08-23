Martín Rodríguez Aguirre no olvida de dónde viene. Antes de verse en Netflix, antes de compartir rodaje con Sofía Vergara o Rita Cortese, fue un joven sanjuanino que se acercó a la actuación de la mano de los talleres de Juan Carlos Carta. Ese primer paso lo llevó al "Círculo de Tiza", un grupo de teatro donde, más que actuar, se respiraba comunidad.

“Allí aprendí la actividad teatral desde muchos puntos de vista”, recuerda. Las obras no solo se ensayaban: había que construir la sala, montar las luces, armar las butacas y hasta confeccionar el vestuario. “Era un trabajo artesanal tanto en lo artístico como en lo técnico. Fue una actividad que abarcaba todos los aspectos de lo teatral y que sobrepasaba la mera actuación”. Esa experiencia marcó su manera de entender el arte.

Con esa base integral, la carrera de Rodríguez Aguirre se fue expandiendo hasta cruzar fronteras. En 2024 llegó la oportunidad de integrar “Griselda”, la producción de Netflix que retrata la vida de la narcotraficante Griselda Blanco. Allí interpretó a “Rivi”, uno de los personajes clave de la trama.

“Lo más significativo fue trabajar en Estados Unidos, porque nunca había trabajado allí y quería conocer la dinámica de producción”, cuenta. El mayor descubrimiento fue “Andy” Baiz, el director. “Me encontré con una persona que quería explorar mi actor y sacar lo mejor de mí. Yo no esperaba que fuera así, pensé que los directores en Estados Unidos dirigían de otra forma. Me dejaron volar y crear a mi gusto; nunca hubo reproches”.

Su presente, sin embargo, lo encuentra en una producción nacional que rompió récords: “En el Barro”, la secuela de “El Marginal”. Allí interpreta a Alan, un agente penitenciario con un arco dramático profundo. La propuesta le llegó en un momento inesperado: “Justo estaba en Francia, porque había presentado un corto en el Festival de Cannes, cuando me mandaron la audición. La hice desde allá y así empezó todo”.

El personaje lo atrapó desde el primer momento. “Estaba muy bien escrito y consolidado desde el guion, con un arco claro. Es un placer encontrar un personaje así. Alejandro Ciancio, el director, me dejó trabajarlo desde mi impronta y construir su mundo interno aunque no se viera del todo en pantalla”.

Para encarnarlo, el sanjuanino de 47 años se sumergió en la vida de los guardiacárceles. “Me interesaba conocer el nivel psicológico y emocional que maneja alguien que trabaja en un penal. No es un trabajo normal: hay violencia, presión, personas cumpliendo condena. Lo interesante era mostrar el contraste entre su vida privada y su vida laboral, y los cuestionamientos éticos que atraviesa”.

Aunque había visto “El Marginal”, entendió que esta propuesta iba por otro lado. “Tiene una mirada nueva y fresca. No solo porque esta vez hay mujeres protagonistas, sino porque las historias son distintas. Yo aporté una historia nueva y traté de construir mi propio universo”.

El rodaje lo acercó también a nombres de peso en la industria. “Trabajar con Sebastián Ortega y Alejandro Ciancio fue muy gratificante. Son personas atentas y dispuestas a apoyar. Eso es a lo que uno aspira como actor”, afirma. Pero si hay una experiencia que lo marcó fue conocer a Rita Cortese. “Siempre soñé con trabajar con ella porque me parece una actriz de otro planeta. Cuando me tocó compartir escenas, casi me muero de la emoción. Ella es espectacular, tiene una capacidad de improvisación y una frescura tremenda”.

La serie, que rápidamente se convirtió en la producción de habla no inglesa más vista del momento, también lo enfrentó a un guion lleno de giros dramáticos. “Las revelaciones no eran sencillas de digerir, ni para la audiencia ni para nosotros. Pero me pareció brillante porque mi personaje, en medio de tanta oscuridad, puede aportar cierta luz. Fue muy rico representarlo”.

El éxito internacional lo sorprende pero también lo llena de orgullo. “Cuando uno trabaja no piensa en si va a tener éxito. Se entrega al trabajo. Que pase esto con una serie argentina me llena de emoción. Es una felicidad porque cada uno aportó lo suyo, y no solo los actores: todo el equipo técnico y de dirección trabajó muy duro durante varios meses”.

Más allá de las luces de los sets y los rodajes, Martín Rodríguez Aguirre siempre regresa a su raíz. “San Juan es mi casa; amo San Juan. Por más que uno viaje por el mundo, siempre encuentro el hueco para volver. Estoy feliz de ir cada vez que puedo”, asegura. Entre escenarios internacionales y producciones históricas, mantiene firme la convicción de que todo empezó en aquella sala que ayudó a construir con sus propias manos, en la provincia que hoy lleva con orgullo al resto del mundo.