San Juan es la cuna de grandes talentos que se van repartiendo por distintos lugares del planeta. Este es el caso de Micaela Gómez García, una sanjuanina multifacética que actualmente vive en México y que tuvo la increíble oportunidad de firmar un contrato para actuar en una serie de Netflix.

Mica nació en el departamento Capital, pero gran parte de su vida vivió en Rivadavia. Inclusive, en el año 2015 llegó a ser la representante que tuvo dicho municipio en la contienda para ser elegida como Reina del Sol en la FNS de esa edición.

‘Fui Reina Departamental del Sol por Rivadavia en la FNS 2015. Fue una gran experiencia a nivel cultural. Amo nuestra fiesta y he tenido el gusto de participar en otras ediciones como bailarina, asistente de producción de medios, promotora, etc. Es por eso que el hecho de vivir la experiencia como candidata me hizo verlo desde otra perspectiva y conocer mucho más a mi querido San Juan, especialmente a mi municipio’, recordó.

Desde que era una niña, Micaela siempre fue una persona muy inquieta. Soñaba con ser maestra jardinera, pero a su vez también profesora de danzas y hasta doctora. Todo el tiempo tenía una gran variedad de metas en su cabeza, las cuáles a raíz de un gran esfuerzo pudo ir cumpliendo.

Ella no sólo estudió, sino que también llegó a ejercer por un tiempo como contadora y profesora de danzas. Sin embargo, las vueltas de la vida la fueron llevando a meterse en otros campos que no había considerado en su momento.

‘En enero del 2021 me fui de San Juan y llegué a México. La intención inicial no era migrar, eso no estaba en mis planes. Quería aventurarme a viajar, conocer el mundo y sus culturas. Me vine por 3 meses y, por cuestiones sanitarias del Covid, me cancelaron mi vuelo de regreso. Por eso que tuve que quedarme y luego me enamoré de este país, de su gente y de las oportunidades que ofrece’, reveló.

Mica se había adaptado tan bien a la vida en México que cuando tuvo la oportunidad de regresar, no quiso hacerlo. Fue en ese momento que decidió arriesgarse, optó por tomar el camino menos seguro de todos: mudarse directamente a la Ciudad de México (CDMX) para trabajar.

‘Este país me abrió las puertas de una manera muy bonita y encendió en mí nuevamente la pasión por lo artístico. Trabajé como bailarina mi primer año en Playa del Carmen y luego decidí mudarme a la Ciudad de México para estudiar actuación y abrirme a más posibilidades. No fue nada fácil, pero hoy puedo decir que de a poquito voy viendo frutos. Me establecí, empecé a formarme y a trabajar de lo que me gusta, que es la actuación’, relató.

Un punto de inflexión en su aventura en tierras norteamericanas, fue su llegada a un reality. Se trataba de un programa llamado ‘Enamorándonos’, un formato al que pudo sumarse gracias a una amiga que ya había participado de una de las temporadas anteriores.

‘Estoy participando actualmente. En el show los "amorosos" van en busca del amor y tienen puertas con distintos "flechados" que van a intentar conquistarlos. Luego pueden elegir si decir "que sí" o "que no" a tener una cita con el flechado para conocerlo mejor. En base a las puertas y citas, se toman decisiones con la finalidad de encontrar al verdadero amor. Llegué a formar parte de esto por una amiga que me contactó con producción para proponerme’, contó.

A pesar de que parecía algo realmente insuperable para ella, el hecho de llegar a integrar un programa muy visto en la TV mexicana, la vida le dio otra alegría. Ella empezó a trabajar con una agencia de representación llamada ‘Talento Emergente’, la cual le acercó una oferta irrechazable: hacer un casting para actuar en una serie de Netflix.

‘Me enviaron la información y el casting qué debía hacer para aplicar al papel. Una vez que envié todo, a los pocos días me confirmaron que había sido seleccionada y me dieron la información del llamado para grabar. Me sentí muy feliz porque la productora que está rodando esta serie es muy reconocida y con gran experiencia. Para mí es un honor formar parte de este proyecto’, reconoció.

Por cuestiones contractuales Micaela no puede revelar el nombre de la serie, pero si adelantó que se trata de un ‘thriller psicológico con alto contenido erótico’. Allí ella comparte pantalla con un conocido actor mexicano llamado José María Torre Hütt.

‘Si puedo contarles que obviamente es una serie para adultos. La trama está muy buena y va a dar mucho que hablar. Mi personaje tiene una escena bastante fuerte en dónde interactúo con un gran actor mexicano que se llama José María Torre Hütt. No puedo darles detalles pero si va a estar fuerte. El estreno en la plataforma Netflix está previsto para el 2025. No sabemos precisamente cuándo pero será el siguiente año’, adelantó.

De esta forma la artista cada vez va cumpliendo más y más metas en su vida, con una velocidad que ni ella soñaba. A pesar de estas viviendo un sueño, ella nunca se olvida de sus raíces y siempre trata de dar a conocer a San Juan a dónde sea que vaya.

‘Regreso cada vez que puedo a mi querido San Juan para visitar a mi familia y amistades. Amo mi provincia natal y siempre que puedo la doy a conocer en el resto del mundo. Soy orgullosamente sanjuanina de pura cepa’, sentenció.