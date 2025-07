Con las bajas temperaturas que azotan la provincia, los perros de pelo corto también están sufriendo. Ante esta situación, el veterinario Oscar Iragola brindó al móvil de Canal 13 una serie de tips a tener en cuenta para cuidar de estas mascotas, que son las más vulnerables al frío.

Aunque a menudo se cree que los animales están mejor preparados para las bajas temperaturas, la realidad es que muchos sufren las consecuencias del frío extremo, pudiendo incluso desarrollar hipotermia.

"Los animales de pelo largo pueden defenderse mejor de los 38 grados de calor que nosotros, pero con el frío es otra historia. Los que más sufren son los de pelo corto", advirtió el profesional. Es crucial que los dueños tomen medidas para protegerlos: un abrigo, una colchoneta o un techito que los resguarde de la intemperie pueden marcar la diferencia.

Enfermedades y Contagios

La hipotermia es un riesgo real para los animales expuestos al frío, especialmente aquellos con un estado nutricional precario, lo que los hace más propensos a sufrir daños mayores. Además, las bajas temperaturas pueden desencadenar una serie de enfermedades respiratorias como resfríos, bronquitis, neumonía, y la temida "tos de la perrera" o moquillo.

Un punto crítico es el contagio: "La gente se confía, no presta atención, pero cuando se enferma un perro, la manada se contagia y ahí se produce la mayor mortandad, por falta de defensa", explican los veterinarios. Esto subraya la importancia de la prevención y el cuidado colectivo de las mascotas.

Plan sanitario y vacunación

Para resguardar a las mascotas, es fundamental contar con un buen plan sanitario. Las vacunas juegan un papel vital. Los cachorros, por ejemplo, deben comenzar su esquema de vacunación entre los 45 y 60 días de vida. Si bien "cada colega tiene su librito", la recomendación general es aplicar tres o cuatro dosis con intervalos de 15 a 21 días.

Anualmente, es indispensable aplicar un refuerzo de estas vacunas y la antirrábica, esta última no solo por la salud de la mascota, sino también para prevenir el contagio humano de zoonosis. Un animal debe estar bien cubierto con al menos cuatro dosis de vacuna quíntuple o séxtuple para asegurar una protección adecuada.

Respecto a la vestimenta, los expertos señalan que las razas grandes generalmente no necesitan ropa. "No hace falta ropa, chaleco, y lo destruyen porque no lo aguantan, hasta la disfrutan", comentan. Esto indica que la necesidad de abrigo varía según la raza y el tipo de pelaje del animal.