La Asociación Sanjuanina de Pesca Responsable busca dar un paso clave hacia la sustentabilidad de la actividad pesquera en la provincia. Su presidente, Pablo Tejada, explicó que presentaron ante la Secretaría de Medio Ambiente un proyecto para realizar estudios biológicos pesqueros en los diques de Ullum y Punta Negra, los más concurridos por pescadores locales y visitantes.

“La idea es estudiar los diques para realizar una mejor siembra de peces. El pescador ocupa el recurso como si fuera renovable, y no es así: es renovable porque desde el Parque de la Biodiversidad trabajamos en la reproducción y eso extiende la vida útil de la pesca”, señaló Tejada.

El dirigente remarcó que el pejerrey es el principal recurso pesquero de San Juan, con ejemplares de alta calidad reconocidos a nivel nacional, como en el caso de Cuesta del Viento, donde se registran especímenes récord.

En una investigación previa junto al Parque de la Biodiversidad, ya se logró demostrar la relevancia de los ejemplares locales. Ahora, el objetivo es avanzar hacia un estudio más completo que contemple el ambiente trófico donde se cría el pejerrey, con el fin de obtener datos científicos que permitan fijar vedas con mayor rigor técnico.

“Queremos contar con información precisa sobre aspectos como la proporción de hembras y machos, la presencia de parásitos o enfermedades, y los momentos adecuados para la reproducción. Solo así podremos tomar decisiones correctas y mejorar la sustentabilidad”, detalló Tejada.

La propuesta comenzará con dos diques clave: Punta Negra y Ullum, donde se concentra la mayor actividad pesquera. Desde la asociación destacaron que este tipo de investigaciones permitirá no solo preservar el recurso natural, sino también garantizar la continuidad de la pesca deportiva como actividad social, turística y económica en San Juan.