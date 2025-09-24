El último informe del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) volvió a reflejar un escenario complejo para el sector: tanto el consumo per cápita como las exportaciones de vino muestran una tendencia descendente. Ante este panorama, el presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), Mario González, habló sobre los desafíos que atraviesa la actividad.

“Estamos viviendo un momento difícil en nuestro país y la vitivinicultura no escapa a esa realidad. Igualmente, hay que decir que dentro de los productos de consumo masivo en el mercado interno, el vino ha sido uno de los que menos ha caído en ventas”, expresó González.

Según detalló, la pérdida fue del 0,8%, una cifra menor en comparación con otros rubros que registraron bajas del 12% o 15%. Para sostener esa estabilidad, las bodegas tomaron la decisión de no aumentar precios, pero el dirigente reconoció que se trata de una estrategia con límite: “Es una estrategia que no se puede mantener en el tiempo”.

El consumo de vino, explicó, está directamente vinculado al poder adquisitivo de los consumidores. A esa dificultad se suma la alta carga impositiva y costos logísticos, que en Argentina triplican los de otros países competidores. “Si el producto de afuera entra con un precio menor, corremos un riesgo muy fuerte. Por eso siempre estamos alerta para ser competitivos”, advirtió.

González también resaltó la necesidad de seguir apostando a la promoción del vino para mantener el vínculo con los consumidores: “En el mercado el que manda es el consumidor, que nos tiene que seguir eligiendo, entonces los esfuerzos tienen que estar ahí”.

En cuanto al apoyo estatal, precisó que actualmente la promoción se sostiene casi en su totalidad con aportes privados, mientras que la articulación con gobiernos solo se da en acciones puntuales: “Muchas veces se interactúa en campañas específicas, pero no es algo que ocurra últimamente”, concluyó.