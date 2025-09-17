Otro terrible momento se da en la casa de “El Cafetero”, y es que según informaron fuentes cercanas, la vivienda ubicada en Villa Aeroparque, sobre calle Granaderos al 478, quedó desprotegida tras la muerte de Alameda. Fuentes judiciales indicaron que el inmueble debía permanecer bajo custodia de los familiares, pero todo apuntan a que se produjeron saqueos en el lugar.

El caso se conoció cuando las autoridades hallaron huesos humanos con restos de carne, una calavera y seis perros alrededor, que serían los animales que el hombre solía alimentar y que habrían devorado parte de su cuerpo.

Alameda se encontraba ausente de su domicilio durante aproximadamente un mes, lo que motivó la denuncia al 911 por parte de personas cercanas.

LOS PERROS

Los seis perros fueron rescatados de la casa en Pocito donde apareció muerto Lucio Rafael “El Cafetero” Alameda. El proteccionista Luciano Castro, a cargo del operativo, relató que la escena fue impactante, con huesos y un cráneo hallados en el interior del domicilio.

Los animales estaban en estado de alerta por las condiciones de acumulación compulsiva en las que vivía el hombre, pero tras ser capturados se mostraron sociables y cariñosos. Según explicó Castro, habrían devorado el cuerpo por falta de alimento, en un acto de supervivencia. Los perros —cuatro adultos y dos cachorros— quedaron bajo resguardo, serán desinfectados, evaluados por veterinarios, esterilizados y puestos en adopción.