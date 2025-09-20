La obra del Radiotelescopio, considerada una de las más importantes en ejecución actualmente, continuó avanzando, informaron desde la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNSJ. Pablo Diez, titular del área, indicó que se gestionaba el retiro de Aduana de nuevas piezas que ya habían llegado al país.

Además, Diez reveló que, con fondos de la Academia de Ciencias de China, se construirían tres edificios complementarios esenciales para cuando el Radiotelescopio esté operativo: la sala de observación y operaciones, el centro astronómico y un edificio para el hospedaje de los científicos. La inversión total superaría los 3 millones de dólares.

Respecto a los acuerdos internacionales, el funcionario precisó que el convenio cuatripartito entre la UNSJ, la Academia de Ciencias de China, CONICET y el Gobierno provincial finalizó en junio y todavía no se renovó. Actualmente se gestionaba un nuevo convenio con la Academia de Ciencias de China, que permitiría continuar con el armado del Radiotelescopio, traer a técnicos chinos al país y recibir las piezas faltantes.

Diez agregó que se seguía trabajando en la renovación del convenio cuatripartito para garantizar la continuidad del proyecto.