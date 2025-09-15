Contra el veto presidencial, desde UDA indicaron que “la formación no coincide con el bolsillo”

Este miércoles a las 17 horas se ha convocado a una gran marcha en contra del veto de Milei hacia la Ley de Financiamiento Universitario. En conferencia de prensa en el rectorado se realizó el anuncio y allí estuvo presente Karina Navarro, secretaria general de UDA, manifestó nuevamente el reclamo de los docentes universitarios y sus sueldos. “Las horas de trabajo, la responsabilidad y la formación no coincide con el bolsillo”.

Navarro mencionó que los docentes “estamos en una situación económica súper deprimente. Hoy el sueldo de un universitario en un cargo simple ha quedado por debajo de los índices de la pobreza. Son horas, trabajo, responsabilidad, formación que no coincide con el bolsillo”.

La secretaria general de UDA también habló sobre la cantidad de gente en contra de las medidas del gobierno nacional, refiriéndose a que “el pueblo ha manifestado su descontento a través de las urnas. Esto tiene que definirse de acuerdo a lo que necesita la gente. Se deben gestionar los recursos para las provincias y para ello, los representantes sanjuaninos deben empezar a gestionar”.

Éxodo hacia el ámbito público

Los docentes universitarios están priorizando el llegar a fin de mes y, para eso, muchos de ellos tienen que resignar a sus cargos en la universidad para tomar cargos en la educación pública. “Hay una gran cantidad de docentes universitarios que se van al sistema público. Los llamados están desbordados, es impresionante la cantidad de gente que asiste a cubrir estos llamados”.

En contraposición con esto, por el otro lado hay falta de docentes universitarios en la UNSJ. “Faltan los docentes, incluso la mayoría de los estudiantes que culmina sus estudios, no decide elegir la carrera de docente”.