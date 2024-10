En un esfuerzo por profundizar los lazos de integración entre Chile y Argentina, el presidente de la Comisión de Diálogo Político de la región de Coquimbo, Wladimir Pleticosic, llegó a Banda Ancha y comentó que es parte de la delegación chilena que participa en la Fiesta Nacional del Sol (FNS).

En diálogo con Canal 13, Pleticosic expresó: “Cada vez que venimos a San Juan a generar este vínculo de integración, para nosotros es muy importante poder informar en lo que estamos, dar una señal importante de hermandad, del interés que tiene nuestro país, en particular nuestra región, de mantener estos lazos vigentes".

Con este objetivo, Coquimbo se presenta en la FNS con un stand turístico que promociona las bondades de la región, su riqueza en playas, gastronomía, hotelería, y la diversidad de sus valles interiores.

El stand de Coquimbo en la FNS no solo resalta la belleza de sus playas y balnearios, como La Serena y Totoralillo, sino que también ofrece una visión del potencial turístico de sus valles. La región planea realizar el próximo año un evento internacional de turismo aventura en sus valles interiores, atrayendo operadores turísticos de diversas partes del mundo. Pleticosic destacó: “Este stand está orientado a una mirada de la región desde el punto de vista turístico. Queremos explotar nuestros valles interiores y desarrollar un fin de semana de turismo aventura”.

Uno de los temas prioritarios para la delegación chilena es la apertura del Paso de Agua Negra, que Coquimbo busca habilitar durante seis meses. Según Pleticosic, la coordinación entre Vialidad de ambas naciones es crucial para facilitar el tránsito turístico y comercial, especialmente considerando las festividades y vacaciones en Argentina. “Nosotros siempre pensamos en que este paso de Agua Negra debería estar aperturado por al menos seis meses", dijo. "Es fundamental que ya en noviembre podamos tener el paso habilitado”, enfatizó Pleticosic.

En cuanto a las relaciones diplomáticas, Pleticosic destacó la sintonía alcanzada con el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y aseguró que ambas provincias han trabajado en conjunto para fortalecer la cooperación institucional. Recordó que Orrego visitó Coquimbo a principios de año, y que pronto mantendrán una nueva reunión para discutir temas de interés común. “Hemos mantenido una estrecha relación y vamos a intercambiar opiniones sobre la situación actual de nuestro país y nuestras oportunidades conjuntas”, explicó.

En una coyuntura política sensible, Chile observa con cautela los cambios políticos en Argentina y el impacto en la relación bilateral. Pleticosic expresó: “Si no tuviéramos una relación tan lograda con San Juan, el cambio sería aún más notorio. Sentimos que las relaciones entre nuestro país y el vuestro no son tan constantes como solían ser, y miramos la situación económica y social de Argentina con mucha preocupación y respeto”.

En su rol de representante, Pleticosic resaltó la importancia de la hermandad y el diálogo como pilares para superar estos desafíos y potenciar una agenda de integración en beneficio de ambos territorios. Finalizó agradeciendo la invitación y enfatizando el compromiso de Coquimbo con la integración regional: “Nosotros como coquimbanos entendemos que nuestro desarrollo también mira hacia la cordillera. Siempre hemos querido ser partners con San Juan para seguir en hermandad y avanzar en una agenda conjunta que nos permita salir adelante como territorio”.