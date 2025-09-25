Cortarán el sorteo del IPV: a qué hora lo retomarán en la tarde de este jueves

El presidente de la Caja de Acción Social, Juan Pablo Medina, explicó que el sorteo tendrá una pausa obligada por cuestiones técnicas y de agenda. “Nosotros podemos garantizar que las 344 viviendas van a ser determinadas por el azar. También digo un orden y sea coordinado porque están los sorteos de la Caja de Acción Social”, señaló en diálogo con Canal 13 San Juan.

Medina detalló que las máquinas utilizadas requieren descansos para evitar inconvenientes. “El equipo cuando empieza a tomar una temperatura mayor a la óptima se anuncia un parate. En 15 minutos ya se enfría nuevamente y podemos seguir, porque realmente es un uso muy intensivo el que se le da en los sorteos”, afirmó.

El funcionario remarcó que la jornada será más extensa que en ediciones anteriores: “En el sorteo anterior fueron 219 viviendas; en este caso son 344, estamos hablando de 125 más. Entonces se va a extender un poco más el tiempo”.

Respecto al horario de la interrupción, Medina precisó: “Por reglamento y protocolos no podemos modificar los sorteos de quiniela. Es probable que cerca de las 13:15 se produzca una pausa. Si todo va como corresponde, a partir de las 16 retomamos el sorteo, y si hay algún retraso, será a las 16:30 como máximo”.

Finalmente, garantizó la transparencia del proceso: “En este momento tenemos dos equipos distintos que están filmando sin cortes, desde antes de las 8 de la mañana hasta que culmine todo. Si hubiese algún imprevisto, el sorteo se corta y se retoma, pero siempre quedará todo registrado. Es importante ser serios y brindar tranquilidad”.