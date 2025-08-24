Cortarán el tránsito durante 5 días en la zona de la Terminal y del hospital Rawson
Desde Obras Sanitarias informaron que harán trabajos en la red de cloacas. Qué calles se verán afectadas.
Obras Sanitarias (OS) realizará trabajos en la zona de la Terminal y el Hospital Rawson. Las tareas implicarán una interrupción del tránsito por el lapso de 5 días, a partir del lunes 25 de agosto, en las calles que rodean a la Terminal de Ómnibus.
Las autoridades informaron que el personal del Departamento de Servicio Cloaca de Obras Sanitarias realizará un Bypass en el colector cloacal en calles Estados Unidos y Santa Fe. Una vez finalizada la primer obra, se comenzará a realizar un segundo Bypass en el colector cloacal en calles Avellaneda y Santa Fe.
Mientras duren ambas maniobras, el tránsito vehicular estará cortado por completo en:
- Calle Santa, entre calles Avellaneda y Estados Unidos.
- Calle Estados Unidos, entre calles General Paz y Santa Fe.
- Calle Avellaneda, entre calles Santa Fe y General Paz.
- Calle General Paz, entre calles Estados Unidos y Avellaneda.
Ambas obras se realizarán en el lapso de 5 (cinco) días, comenzando el lunes 25 de agosto y finalizando el viernes 29 de agosto.
La zona estará debidamente señalizada y con carteles indicativos de desvío de tránsito por calles alternativas.
La empresa pone a disposición vías de contacto ante consultas y/o reclamos: por WhatsApp, al 264 506 4444 (solo texto). Por línea telefónica gratuita: 0800-222-6773 o en el sitio web y redes sociales de O.S.