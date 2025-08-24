Obras Sanitarias (OS) realizará trabajos en la zona de la Terminal y el Hospital Rawson. Las tareas implicarán una interrupción del tránsito por el lapso de 5 días, a partir del lunes 25 de agosto, en las calles que rodean a la Terminal de Ómnibus.

Las autoridades informaron que el personal del Departamento de Servicio Cloaca de Obras Sanitarias realizará un Bypass en el colector cloacal en calles Estados Unidos y Santa Fe. Una vez finalizada la primer obra, se comenzará a realizar un segundo Bypass en el colector cloacal en calles Avellaneda y Santa Fe.

Mientras duren ambas maniobras, el tránsito vehicular estará cortado por completo en:

Calle Santa, entre calles Avellaneda y Estados Unidos.

Calle Estados Unidos, entre calles General Paz y Santa Fe.

Calle Avellaneda, entre calles Santa Fe y General Paz.

Calle General Paz, entre calles Estados Unidos y Avellaneda.

Ambas obras se realizarán en el lapso de 5 (cinco) días, comenzando el lunes 25 de agosto y finalizando el viernes 29 de agosto.

La zona estará debidamente señalizada y con carteles indicativos de desvío de tránsito por calles alternativas.

La empresa pone a disposición vías de contacto ante consultas y/o reclamos: por WhatsApp, al 264 506 4444 (solo texto). Por línea telefónica gratuita: 0800-222-6773 o en el sitio web y redes sociales de O.S.