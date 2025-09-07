Cortarán por 10 días un tramo muy transitado de Avenida Córdoba
Desde Obras Sanitarias avisaron a los sanjuaninos acerca de una nueva obra que obligará a reducir completamente el tránsito en una zona puntual.
Desde Obras Sanitarias dieron un importante aviso para toda la comunidad sanjuanina durante las últimas horas. La advertencia está dirigida a los conductores locales ya que, a lo largo de 10 días, un importante tramo de la Avenida Córdoba estará intransitable a raíz de la realización de una obra.
Esta información fue brindada por el personal del departamento de Servicio de Cloaca de OSSE. Desde allí informaron que el próximo lunes 8 de septiembre comenzarán con la renovación de cañería colectora de HS 150 mm por uno de PVC de 160 mm.
Para llevar adelante estas maniobras en cuestión, se deberá cortar totalmente el tránsito vehicular en Avenida Córdoba entre calles Paula Albarracín de Sarmiento y Jose Martí, por el lapso de diez días, a partir de la mencionada jornada.
De esta forma se podría volver a transitar por esta zona recién a mediados de este mes. Cabe destacar que la zona estará debidamente señalizada y con carteles indicativos de de desvío de tránsito por calles alternativas. Por otro lado, reportaron que la empresa pone a disposición vías de contacto ante consultas y/o reclamos: Por WhatsApp, al 264 506 4444 (solo texto)Por línea telefónica gratuita: 0800-222-6773.