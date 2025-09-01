El Gobierno provincial anunció la creación de una página web para que familiares y usuarios del sistema de salud mental realizaran consultas y denuncias. El anticipo se dio en la primera reunión del Órgano de Revisión de Salud Mental, que se llevó a cabo con la presencia de la ministra de Gobierno, Laura Palma.

El organismo, creado por la Ley 2491 Q en el marco de la Comisión Provincial de Salud Mental, comenzó formalmente sus tareas con una agenda centrada en evaluar casos judicializados y no judicializados de personas con padecimientos mentales y en revisar el funcionamiento de los dispositivos interministeriales.

Durante el encuentro, las y los integrantes plantearon la necesidad de fijar reuniones conjuntas con el Poder Judicial, la Secretaría de Seguridad y los ministerios de Salud y de Familia y Desarrollo Humano, con el fin de difundir competencias y atribuciones del Órgano de Revisión y fortalecer la coordinación de políticas públicas en salud mental.

De la reuni��n participaron, además de Palma, el director de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Carlos Mañe, y referentes del Poder Judicial y del Ministerio de Salud, entre ellos María Carlos J. (Dirección de Hospitales, Ministerio de Gobierno), Andrea Insegna (Defensa Oficial Penal, MPI), Patricia Sirera (Asesora de Menores, Poder Judicial), Noelia Villena (Dirección de Salud Mental), Cecilia Sassul (Comité de Apoyo Judicial, Ministerio de Salud), Iliana Garraé (Coordinación de Ejecución Judicial), Carina B. Cabrera (jueza provisoria de la 2ª Filial) y Juan José Jofré (Secretaría de Justicia y DD.HH.).

La nueva web quedó anunciada como un canal directo de comunicación con la comunidad. Según adelantaron, el sitio recibiría consultas y denuncias vinculadas al sistema de salud mental y concentraría información útil sobre rutas de atención y resguardos de derechos.