Crearon una conmovedora gruta en memoria del sanjuanino asesinado en Chile

A mediados de este mes se conoció que en Chile fue asesinado Gabriel Olivera, un artesano sanjuanino de 22 años de edad. Mientras todavía esperan traer sus restos a San Juan, sus familiares crearon una gruta para recordarlo.

El joven fue ultimado en las calles de Vallenar, ciudad de Chile donde él también creaba sus artesanías en totora para venderle a la gente. Agustín, su hermano, contó a Canal 13 que en ese lugar en el que Gabriel hasta dormía, crearon un memorial en su honor.

“Le hicimos una gruta juntos a sus amigos en Vallenar. Es lamentable, es muy duro para la familia. Estoy con mi mamá, mi hermana y el padre de Gabriel”, comentó el hombre este martes.

La gruta consta de algunas rocas sobre las que colocaron unos cuadros, en donde uno de ellos se puede ver al difunto mirando hacia el cielo con la frase “Gabriel Q.E.P.D”. A esto también le agregaron otros elementos con gran valor emocional.

“Es donde él trabajaba, donde él dormía, donde tenia su carpa. Ahí es donde le dejamos su gruta. Le trajimos su bandera con una canción que nos gustaba escuchar juntos y con los nombres de todos los de su familia”, sentenció.