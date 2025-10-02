Tras la aprobación del RIGI de Los Azules, desde la Cámara de Servicios Mineros analizaron el panorama, que si bien es esperanzador y hay expectativas, hay que manejarlas con cautela. Su presidente, Juan Pablo Juan Pablo Delgado, habló en Canal 13 San Juan y dijo que “la aprobación de Los Azules es un pasito más hacia la concreción de un proyecto de cobre arrancado en la provincia”.

Delgado expresó que “lo celebramos y somos cautos en la expectativa porque todo esto uno imagina que arranca ya la mina, pero es un proceso largo y necesario. Lo que falta es el tema de la factibilidad y de inversiones”. Agregó que han tenido reuniones entre múltiples cámaras “siempre manifestaban que necesitaban estos procesos y ahora tenemos un tema menos que era el RIGI. La ventaja es que marca tiempos para poder hacer uso del RIGI”, mencionó.

Con respecto a la situación actual, dijo que “es transversal y la minería no está exento a ello. Es compleja, tenemos una baja en la demanda, sumado al escenario político y económico. “Este transitar es duro porque se genera una gran expectativa. La vedette del país es San Juan actualmente, pero la realidad no es esa, hoy no estamos transitando por una demanda así”.

“El inicio de una nueva mina como es la noticia de Hualilán, es un paso fundamental. Le demostramos al mundo que en San Juan podemos hacer buena minería. Hay indicadores importantes, pero hay que seguir trabajando en el resto de las cosas y para ello, es fundamental el diálogo, un ida y vuelta”, concluyó.