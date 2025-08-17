Con motivo del Día del Niño, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de San Juan organiza acciones para que los pequeños que se encuentran en residencias disfruten de una jornada especial. Este año, según explicó la directora Raquel Trincado en Canal 13, se priorizan los regalos colectivos para que los niños aprendan a compartir. Sin embargo, también hay datos que duelen y es el crecimiento de menores en las residencias

En San Juan hay 20 residencias, en las cuales, en los últimos años, hubo un claro incremento, de acuerdo con lo que mencionó Trincado. Según aludió en este medio, en la actualidad son más de 200 los chicos y chicas que están ingresados, de los cuales más de una decena están en situación de vulnerabilidad. "Creo que cuando asumí había 140 y ahora hay más de 200", dijo Trincado.

En este marco, añadió que el ingreso a estos lugares es la última instancia, ya que las primeras son la revinculación filial. “Hay desde bebés hasta adolescentes y muchos chicos en situación de vulnerabilidad”, señaló. Seguidamente, añadió que están trabajando con programas para conocer los casos y las situaciones de vulnerabilidad. En esta línea, expresó que en caso de los reportes al 102, ellos abordan el caso de manera inmediata.

Adopciones

Entre las acciones de protección, la Dirección también gestiona adopciones y vinculación familiar. Actualmente, hay entre 30 y 40 niños en situación de adoptabilidad, y el año pasado se concretaron unas 20 adopciones. Además, muchos niños regresan con familiares o referentes afectivos tras procesos de fortalecimiento familiar.

Trincado destacó que la provincia se ubica en una posición favorable en comparación con otras regiones, gracias al respaldo del Gobierno provincial y a las políticas públicas implementadas. “Se está trabajando mucho en políticas de niñez y en centros socioeducativos, como Lázaro Hernández y Nazario Benavides, donde se desarrollan proyectos educativos, agropecuarios y recreativos para los adolescentes”, detalló.

Cabe mencionar que la Dirección de Niñez es un organismo autónomo dentro del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, con presupuesto propio, y es el órgano de aplicación de la Ley 26.061, que establece la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En este marco, Trincado detalló: “Trabajamos a través de diferentes programas que abordan situaciones cuando se detecta vulneración de derechos. Por ejemplo, el programa de fortalecimiento familiar busca que los niños puedan crecer en su entorno familiar, que es lo ideal”.

El día del niño

“Este año estamos trabajando con regalos para las residencias, algunos juegos musicales o Montessori para los más pequeños, y otros tipos de juegos para los adolescentes", comenzó Trincado en una charla en Mirá quien Habla. Seguidamente, indicó que “la idea es que los chicos compartan y disfruten juntos”.

El 23 de agosto, la Dirección de Niñez reunirá a todos los chicos de las residencias en una gran celebración familiar, con actividades recreativas, teatro y juegos según la edad. “Celebrar el Día del Niño también es recordar a la comunidad que todos los niños merecen crecer en un lugar sano, saludable, con educación y recreación”, aseveró Trincado.

De acuerdo con lo que comentó, en las residencias donde los niños bajo custodia del Estado permanecen temporalmente cuando no es posible garantizar su protección en la familia. Actualmente, San Juan cuenta con 20 residencias y alrededor de 200 niños y adolescentes en esta situación. “El ingreso a las residencias es la última instancia, buscamos siempre que el niño pueda permanecer en un ámbito familiar”, agregó Trincado.

El trabajo de la Dirección no se realiza de manera aislada. Según Trincado, se coordinan con el Ministerio de Educación, Salud, y la Justicia, incluyendo ANIVI y los juzgados de familia. “Trabajamos en conjunto para detectar situaciones de vulnerabilidad y garantizar la protección integral de los derechos de los niños”, aseguró.

La Dirección de Niñez trabaja con múltiples programas: detección del trabajo infantil, abordaje territorial de casos familiares, justicia restaurativa y los CDI centros de apoyo infantil que atienden a bebés desde los 45 días hasta los 3 años. Trincado señaló que actualmente hay 53 en la provincia y se sumarán cinco más gracias a fondos provinciales.