Durante la tarde del martes, un llamado telefónico alertó sobre una amenaza de bomba en una “escuela agrotécnica”, lo que obligó a desplegar un amplio operativo de seguridad en diferentes departamentos de San Juan.

La fiscal de la UFI Genérica, Daniela Pringles, informó que por protocolo se trabajó en conjunto con las fuerzas de seguridad y las autoridades educativas. “Se evacuaron varias escuelas y dio resultado negativo. Claramente se trataba de otra falsa alarma”, sostuvo.

En esta oportunidad, la advertencia no señalaba un establecimiento específico, lo que obligó a activar medidas preventivas en diferentes puntos de la provincia. “El llamado decía alerta de bomba en escuela agrotécnica, no decía nada más. Sabemos que agrotécnicas hay un montón en San Juan, incluso en Calingasta y Valle Fértil”, explicó Pringles.

La investigación permitió identificar la línea desde donde se hizo la comunicación. “La Fiscalía tiene el número, tenemos individualizado a la persona que está atrás del teléfono. Las presunciones son que es un menor de edad”, indicó la fiscal.

Sobre la responsabilidad legal, la funcionaria judicial aclaró que en casos donde intervienen adolescentes, el proceso recae en la Justicia de Menores. “Quien comete un delito penalmente no responde, pero sí lo hacen los padres por la parte civil. En la parte penal nos limitamos a que responda penalmente quien comete el delito”, agregó.

Finalmente, Pringles remarcó que, aunque muchos de estos episodios resultaron ser bromas, los operativos se ejecutaron con la misma seriedad. “Algún día puede ser cierto y con qué responsabilidad uno carga si dice que seguro es mentira. Siempre se despliegan los procedimientos con la misma envergadura”, afirmó.