Un hombre fue encontrado muerto este jueves en un terreno ubicado en El Badén, antes del ingreso a la villa cabecera del departamento Ullum. Según fuentes judiciales, se cree que podría tratarse de un trabajador de taxi, ya que a pocos metros del lugar se halló un remis.

La familia del hombre había alertado sobre su desaparición tras varios días sin noticias, lo que motivó la denuncia ante las autoridades. El hallazgo se produjo alrededor de las 11:00, y el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia que determinará las causas precisas de su fallecimiento.

Las primeras hipótesis manejadas en el ámbito judicial apuntan a una decisión drástica, aunque la investigación continúa abierta. El caso está a cargo del fiscal Sebastián Gómez, con intervención de personal de la UFI Delitos Especiales y de la Comisaría 15° de Ullum.