En el marco del cierre de la Semana del Agua, el Gobierno de San Juan presentó el pronóstico hídrico para la temporada 2025-2026, que anticipó una disminución del caudal en el río San Juan, con un promedio de 950 hectómetros cúbicos (hm³), es decir, un 24% menos que el período anterior. La actividad se desarrolló este jueves en el Dique Ignacio de la Roza, durante la tradicional Ceremonia de Bendición de las Aguas, encabezada por la Dirección de Hidráulica y el Ministerio de Infraestructura.

El secretario de Recursos Hídricos, David Devia, explicó en diálogo con Canal 13 San Juan que el pronóstico “brinda información para todo el año” y permite planificar el uso del recurso de manera equilibrada. “Lo que uno trata de hacer ante un pronóstico es satisfacer todas las demandas y ser coherentes con la planificación de las reservas de agua, porque sabemos que vamos a atravesar momentos de sequía”, sostuvo.

Devia remarcó que es necesario “poner un equilibrio en el balance integral del recurso, considerando aspectos como la pérdida de agua por evaporación y las necesidades de los distintos sectores productivos”. En ese sentido, agregó que “cuando trabajemos con los distintos sectores, se definirá la disponibilidad real que se puede otorgar, de acuerdo al promedio que arroja el sistema”.

Sobre los factores climáticos que influyen en el derrame, el funcionario mencionó que el fenómeno de La Niña volverá a afectar la región andina. “Los pronósticos dicen que La Niña se situará en el Pacífico Sur, por ende, el año que viene será de características secas”, explicó.

Devia también se refirió a la sublimación de la nieve en la cordillera, un proceso que impacta en la cantidad de agua disponible en los ríos. “El tema de la sublimación existe en los Andes centrales, pero todavía no hay suficientes estudios que lo demuestren. No es menor, porque tenemos nieve, pero cuando voy a medir ya no hay nada, entonces no queda agua”, advirtió.

Por su parte, el director de Hidráulica, Raúl Ruiz, destacó la importancia de la bendición de las aguas como símbolo del inicio del nuevo ciclo hídrico. “Estamos atravesando épocas difíciles, por lo que es fundamental seguir trabajando en la eficiencia y en la distribución adecuada del agua de riego, siempre en colaboración con todos los usuarios”, señaló.

El informe hídrico determinó que el derrame del río San Juan para la temporada 2025-2026 será de 950 hm³ en promedio, con un mínimo de 761 hm³ y un máximo de 1.139 hm³. La estimación abarca desde octubre de 2025 hasta septiembre de 2026, y será clave para la planificación del riego agrícola y la administración de las reservas.